'Nov zdravstveni prispevek bo za okoli 100 milijonov evrov zmanjšal prihodke iz dohodnine'

Znesek prispevka v višini 35 evrov poleg ostalih obveznih prispevkov za socialno varnost, ki so določeni v odstotku glede na bruto plačo, zmanjšuje bruto dohodek. Ob upoštevanju davčnih olajšav, ki prav tako znižujejo bruto dohodek, se izračuna dohodnina, po plačilu dohodnine posamezniku ostane neto plača. Pod črto bo imel zaposleni z bruto plačo 1500 evrov na mesec za 8 evrov višji razpoložljivi dohodek, so pojasnili.

Dopolnjeni predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jo je DZ sprejel v četrtek, po navedbah ministrstva za finance vključuje nekatere spremembe glede na izhodiščni predlog. V okviru teh sprememb je tako določeno, da se obvezni zdravstveni prispevek šteje za obvezni prispevek za socialno varnost in da se za ta znesek zmanjša davčna osnova.

"Glede na navedeno sprememba pri načinu plačevanja zdravstvenega prispevka za tiste, ki so dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačevali že sedaj, pomeni zvišanje njihovih neto dohodkov, bo pa to zvišanje višje pri tistih z višjimi plačami, saj že v osnovi plačajo več davka oz. dohodnine," so poudarili.

Predvidena sprememba bo vplivala na zmanjšanje prihodkov iz naslova dohodnine. Na podlagi podatkov odmere dohodnine za leto 2021 ocenjujejo, da bo to zmanjšalo prihodke za okoli 100 milijonov evrov letno. Glede na polno zaposlenost in rast plač ocenjujejo, da učinek tega v letu 2024 ne bo prišel do izraza.