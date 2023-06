Nova afera z ruskim 'vohunom', ki to ni

Na vojaškem letališču Cerklje ob Krki je 4. junija – v času mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 2023 – potekal dan odprtih vrat, kjer so med drugim prikazali statične predstavitve letal in helikopterjev, ter tudi dinamično predstavitev letalstva SV.

Med obiskovalci dogodka je bil po poročanju medijev tudi ruski državljan, sicer študent v Sloveniji, ki se je v nekem trenutku nahajal v enem od hangarjev in fotografiral letala. Ta del ni bil namenjen ogledu javnosti, zato ga je zaradi fotografiranja na nepooblaščenem mestu pridržala vojaška policija, ga zaslišala, obvestila inšpektorat za obrambo in ga nato tudi izpustila, je poročal nacionalni portal MMC. "Na dnevu odprtih vrat na letališču v Cerkljah ob Krki je bila pri enem od obiskovalcev opažena neobičajna aktivnost, ki so jo pristojni ustrezno preverili," so za 24UR potrdili na Mors in dodali, da se je za njih s tem zadeva zaključila.

Po naših informacijah Obveščevalno varnostna služba (OVS) ni ugotovila povezav mlajšega moškega z delovanjem ruskih tajnih služb. Kot smo še uspeli izvedeti, proti moškemu ne bo podana nobena kazenska ovadba.

V začetku leta je odmevala zgodba o aretaciji dveh tujih državljanov Marie Mayer in Ludwiga Gischa, ki sta vohunila za rusko zunanjo obveščevalno službo SVR in v Sloveniji živela pod lažno identiteto. Delovala sta v najeti pisarni v poslovni stavbi za ljubljanskim Bežigradom, kjer sta se izdajala za trgovca z umetninami. Obtožena sta dveh kaznivih dejanj, in sicer kaznivega dejanja vohunjenja ter kaznivega dejanja overovitve lažne vsebine. Konec marca je obtožnica proti njima postala pravnomočna, pripor pa je bil podaljšan.