Nova ameriška veleposlanica na poti v Slovenijo

Ameriški predsednik Donald Trump je Blanchardovo na položaj veleposlanice v Sloveniji imenoval že junija 2018 . Kandidatka za novo veleposlanico ZDA v Sloveniji, podjetnica in humanitarna aktivistka, se je članom odbora ameriškega senata za mednarodne odnose predstavila sredi avgusta, a so jo dokončno potrdili šele julija letos.

Predvidoma okoli 14.30 bo na Letališču Jožeta Pučnika na Brniku pristalo letalo z novo veleposlanico Združenih držav Amerike Lyndo C. Blanchard . Slovenija je bila leto dni brez uradnega ameriškega veleposlanika. Po odhodu Brenta Hartleyja sta veleposlaništvo ZDA vodila odpravnika poslov, najprej Guatam Rana in nato Susan K. Falatko .

V svojem nastopu pred odborom avgusta lani je Slovenijo označila za zanesljivo partnerico ZDA in pomembno regionalno silo pri uveljavljanju demokratičnih reform v balkanskih državah. Med drugim je izpostavila, da si je Slovenija, čeprav je mlada država, že zagotovila izjemen sloves na področju mednarodnega sodelovanja. V okviru zveze Nato pa so slovenski vojaki podpirali ameriški misiji v Afganistanu in Iraku. Med drugim je dejala tudi, da se zaveda, kako pomemben je položaj ameriškega veleposlanika v Ljubljani tudi za prvo damo Melanio Trump.

Podjetnica in humanitarka

Blanchardova je soustanovila in bila višja svetovalka v podjetju za upravljanje z investicijami in nepremičninami B & M Management Company, ki je vredno več kot milijardo dolarjev. Je tudi soustanoviteljica in nekdanja direktorica razvojne fundacije 100X, ustanovljene leta 2004 v Montgomeryju v Alabami, ki se posveča ustvarjalnim rešitvam za izkoreninjenje revščine in njenih negativnih posledic za izboljšanje življenja otrok po svetu.

Nova veleposlanica ZDA ima bogate vodstvene izkušnje in izkušnje iz strateškega upravljanja in je velika zagovornica otrokovih pravic tako v ZDA kot v mednarodnem merilu. Več kot 20 let je delovala kot zagovornica pravic ljudi s posebnimi potrebami in bila članica svetovalnega odbora neprofitne organizacije Montgomery Area Nontraditional Equestrians, ki se ukvarja s terapevtskim jahanjem konj za ljudi s čustvenimi, telesnimi, kognitivnimi in razvojnimi motnjami. Je članica več odborov in tudi drugače podpira številne druge izobraževalne programe v Alabami, prav tako pa pomaga družinam, zainteresiranim za posvojitev.

Je mati sedmih otrok, od katerih je štiri posvojila v tujini. Ima diplomo iz matematike in računalništva z Univerze v Auburnu, kjer se je naučila pet programskih/računalniških jezikov. Za svoje humanitarno delovanje je prejela številne mednarodne in ameriške nagrade. Obvlada osnove španščine.

Njen mož John Blanchard je nepremičninski magnat, ki je za Trumpov inavguracijski fond doniral več kot pol milijona dolarjev, od leta 2015 pa sta skupaj z ženo, novo veleposlanico v Sloveniji, za republikansko stranko donirala več kot 2,6 milijona dolarjev (2,3 milijona evrov). Januarja 2018 sta Blanchardova komiteju za vnovično izvolitev Trumpa donirala 250.000 dolarjev (221.000 evrov), je poročal NBC.