Nova blagovna znamka oblačil RED navdušila generacijo znanilcev prihodnosti

OGLAS

Nova slovenska znamka RED je navdušila s funkcionalnimi oblačili iz naravnih materialov, ki združujejo urbano modo in športno eleganco, je presegel pričakovanja. Vsestranskost in dizajn sta očarala z odrazom mladostne kulture. RED je več kot moda – je izraz življenjskega sloga, ki ceni trajnost in udobje. Oblačila so že na voljo v trgovinah MANA.

Predstavitev nove slovenske blagovne znamke oblačil RED je navdušila obiskovalce in potrdila želje po svežem vetru v modni industriji. Prvi odzivi na kolekcijo, ki združuje naravne materiale, funkcionalnost in trajnost, je presegla pričakovanja in dokazala, da so oblačila RED več kot le moda – so modni izraz življenjskega sloga za vse, ki od svojih oblačil pričakujejo nekaj več. Navdih mladostne kulture, ustvarjen za sodobnega posameznika Obiskovalci predstavitve so bili navdušeni nad kolekcijo oblačil RED, ki se napaja iz navdiha ulične umetnosti, glasbe in mladostne kulture, hkrati pa ohranja zavedanje prihodnosti. Pohvaljen je bil dinamičen življenjski slog oblačil, v katerem se funkcionalnost prepleta s sodobnim dizajnom. Pristop "manj je več" se je izkazal za pravega, saj so brezčasni kosi s čistimi linijami in subtilnimi detajli navdušili tako pripadnike mlajših kot starejših generacij. Funkcionalnost in trajnost na prvem mestu Predstavitev je izpostavila, da daje znamka RED prednost naravnim materialom, kot so česani bombaž, lan, viskoza in modal. Obiskovalci so se lahko prepričali o prijetnem občutku in udobju med nošenjem oblačil. Znamka je dokazala, da se zaveda pomena trajnosti ter da stremi k odgovornemu pristopu pri izbiri materialov in načina proizvodnje. Vsak kos kolekcije RED je zasnovan z odgovornostjo do okolja in prihodnosti, kar so obiskovalci posebej pohvalili. Oblačila znamke RED so sedaj na voljo v vseh Maninih trgovinah po Sloveniji.

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika

icon-expand FOTO: Arhiv ponudnika









Blaž Kričej icon-picture-layer-2 1 / 6