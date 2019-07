Nova blamaža v podjetju 2TDK

Izbranega najcenejšega ponudnika smo prosili, naj nam pošlje svoj izračun. V končni ceni res manjka nekaj več kot pol milijona evrov, kolikor so ovrednotili fazo A. Njegova končna cena tako ni neto 7,9 milijona evrov, temveč osem milijonov in pol.

Glavni očitek, ki so ga na 2TDK, podjetju, ki bdi nad gradnjo drugega tira, prejeli pred dobrima dvema tednoma, je "napaka v formuli". Napake, ki je vplivala na končne cene vseh treh prijav, ni opazil nihče od pristojnih in odgovornih. Namreč, ponudbeni predračun v Excelovi tabeli ni narejen tako, da bi končna cena zajela vse postavke. Končne cene, ki so jih na 2TDK potrdili in javno objavili, tako niso končne, saj nikjer ni bila upoštevana cena faze A.

Zelo neposreden je bil nekdanji član uprave Darsa Stanko Štrajn, ki se je ukvarjal tudi s problematiko javnih naročil. Kot je povedal, je prvič doživel, da je naročnik z razveljavitvijo priznal, da je delo opravil neustrezno. "Neustrezno opraviti oceno pomeni, da ravnaš nestrokovno, malomarno, površno oziroma karkoli od tega."

V 2TDK potrdili napako

V 2TDK so sicer računsko napako potrdili, niso pa želeli komentirati konkretne tabele. Večino pozornosti so namenili eni od referenc izbranega ponudnika, ki da jo ta hip znova preverjajo. "Ustrezna referenca je pogoj za izkazovanje usposobljenosti ponudnika in je ključna za dokončno potrditev izbora ponudnika. Trenutno poteka postopek pridobivanja dokumentov za potrditev ustreznosti reference," so povedali in dodali, da bodo šele po tem sprejeli dokončno odločitev.



Pred kamere je stopil tudi glavni konkurent Kolektor CGP, ki ga obvladuje Stojan Petrič. Njegova ponudba je najmanj pet milijonov in pol dražja od najcenejšega ponudnika. Tudi tu pa je verjetno končna številka, prav zaradi napake v tabeli, višja.

Kristjan Mugerli, direktor Kolektorja CGP, je povedal, da so v njihovi ponudbi sodelovali inženirji treh največjih gradbenih podjetji v državi. "Glede na tehnično zahtevnost projekta in razpisno dokumentacijo, ki je jasno določala, kaj vse je treba upoštevati, mi za osem milijonov evrov tega ne znamo narediti. Naša cena 13,5 milijona je poštena, realna in vsebuje vse z razpisom predvidene stroške," je povedal. Finančni plan za drugi tir sicer ceno galerije in dveh mostov nad Glinščico postavlja pri devetih milijonih in 400 tisočakih.