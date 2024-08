Nova britanska veleposlanica v ospredje postavlja obrambo in Zahodni Balkan

Veleposlanico, ki je v preteklosti med drugim delovala v Sarajevu, osebno zanima tudi Zahodni Balkan. S Slovenijo deli stališče, da so evroatlantske povezave najboljša pot za dolgoročno stabilnost regije. Rada bi, da bi s Slovenijo sodelovali, da bi to dosegli.

"V skladu s prioritetami novega britanskega zunanjega ministra Davida Lammyja se želim osredotočiti na sodelovanje na področju obrambe in varnosti, tako dvostransko kot v zvezi Nato, tesnejše sodelovanje glede vprašanja podnebnih sprememb in energetske varnosti ter na gospodarsko rast," je poudarila.

Izpostavila je, da so odnosi Slovenije in Združenega kraljestva močni in da je veliko stvari, na katerih lahko državi gradita.

Rada bi tudi obiskala čim več Slovenije.

Veleposlanica govori slovensko in je v slovenščini govorila tudi ob predaji poverilnih pisem. Ob predaji akreditivov je med drugim izpostavila, da imata Združeno kraljestvo in Slovenija olimpijske prvake v plezanju. "Predvsem pa obe delita vrednote, kot sta enakost in vključenost, ki so mi osebno zelo pomembne," je dejala in dodala, da se veseli nadaljnje gradnje močnih vezi med državama.

"Moj pes vodnik Otto je tudi vesel, da je tukaj, saj je prvi pes vodnik, ki spremlja britanskega veleposlanika kjerkoli na svetu," je ob predaji poverilnih pisem dejala nova veleposlanica, ki jo spremlja mešanec med labradorcem in zlatim prinašalcem. "Veseliva se obiska vseh delov Slovenije skupaj."

Novinarjem je še povedala, da se je slovenščine učila na univerzi v Nottinghamu, 14 mesecev na zunanjem ministrstvu, junija pa je nekaj tednov živela v Mariboru. Upa, da bo imela veliko priložnosti govoriti slovensko, ker misli, da je slovenščina zelo lep jezik, čeprav nekoliko težak, je še dejala.

Poverilna pisma so danes predsednici republike predali tudi nova nemška veleposlanica Sylvia Ursula Katja Groneick ter nova veleposlanika Burundija Ernest Ndabashinze in Turkmenistana Esen Muhamedovič Ajdogdjev.