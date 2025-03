Nove cene elektrike Petrola in E3 za polovico višje od zadnje regulirane

V Petrolu, ki ima na maloprodajnem trgu 15,8-odstotni delež, so ob tem zapisali, da so se kljub temu, da so veleprodajne cene električne energije na mednarodnih trgih še vedno višje kot pred energetsko krizo in uvedbo vladne regulacije septembra 2022, odločili, da nove redne cene občutno znižali glede na zadnji objavljeni redni cenik, ki pa v zadnjih mesecih zaradi reguliranih cen na celotno porabo elektrike ni bil relevanten.

S skrbnim načrtovanjem nabave v preteklosti in prilagajanjem tržnim razmeram jim je uspelo zagotoviti, da ostajajo cene električne energije konkurenčne, so prepričani.

Gospodinjskim odjemalcem bodo elektriko brez davka in drugih dajatev po rednem ceniku dobavljali po 127,95 evra na megavatno uro (MWh) za večjo tarifo (VT), 107,95 evra za manjšo tarifo (MT) in 117,95 evra na MWh za enotno tarifo (ET).

Računi precej višji kot za januar in februar letos

V največjem energetskem podjetju v državi so navedli, da novi cenik, kljub prehodu na tržno oblikovanje cen, ne bo prinesel bistvenih odstopanj na položnicah gospodinjstev. Račun naj bi bil po rednem ceniku nekoliko nižji od povprečja v obdobju januar-september lani in nižji od računa za november in december lani, nekoliko višji kot za lanski oktober ter po drugi strani precej višji kot za januar in februar letos, ko so računi znižani zaradi zakonskega posega v omrežnino.

V času do konca aprila uporabnikom ponujajo tudi akcijske cene. Odjemalci bodo tako lahko sklenili enoletno pogodbo, ki jim zagotavlja za nekaj manj kot 10 odstotkov nižjo ceno električne energije od rednega cenika.

Položnica povprečnega gospodinjskega odjemalca, ki bo marca prešel na redni cenik, uporabil akcijsko ponudbo in uveljavljal še Petrolove zlate točke, naj bi po oceni družbe znašala 61,50 evra mesečno.

Nov redni cenik so objavili tudi v družbi E3, ki je v lasti Petrola in ima na trgu devetodstotni delež. Njihov paket Zeleni ustreza rednemu ceniku Petrola. Rahlo višje so cene v paketu Preprosti, po enotni ceni 119,95 evra na MWh za vse tri tarife (brez davka in ostalih dajatev) pa v E3 elektriko npr. ponujajo v paketu Udobni.