Nova davčna reforma: 'Tresla se je gora in rodila miš'

Če so v gospodarstvu pričakovali konkretno razbremenitev plač, so jih težko pričakovana predlagana davčna izhodišča pustila na hladnem."Glede na to, da se je ponovno tresla gora in rodila miš, smo doživeli spet obremenitev namesto razbremenitev, tukaj se je vlada premalo ambiciozno lotila teh razbremenitev na davčnem področju," je povedal Marjan Trobiš, predsednik Združenja delodajalcev Slovenije. "Zaenkrat so to neke manjše spremembe, nekatere so korak v pravo smer, vendar ne prinašajo velikih učinkov," pa je dodal Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Pričakovanja trgovcev so bila predvsem usmerjena v debirokratizacijo, razbremenitev plač in ugodnejše poslovno okolje. "Nič od tega, vsaj, kar smo na osnovi medijev ugotovili, te spremembe ne prinašajo. Mi smo kot gospodarstvo razočarani," poudarja Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije. Razočaran pa je tudi ekonomist Anže Burger: "Tudi sam sem razočaran. Pričakoval sem bolj širok nabor, bolj korenit nabor ukrepov, ve se, v katero smer bi morali iti, bolj razbremeniti delo, bolj produktivne zaposlene z višjimi plačami in najti rezerve v drugih davčnih virih, kot je nepremičninski davek."

A priznava, da ni vse tako črno. Pozdravlja, denimo, obdavčitev pijače z dodanim sladkorjem. Vlada bi jim namreč dvignila DDV z 9,5 na 22 odstotkov. "Nekaj so ekonomski argumenti, uživanje presladkih pijač je problematično z vidika zdravstvene blagajne in bi bilo smiselno to omejevati z višjimi davki," pojasni Burger.

Bolj neposrečen pa je predlog o računih na avtomatih, priznavajo trgovci. In to potem, ko smo račune že enkrat ukinili. Da tega ne zahteva niti evropska direktiva, so jasni, kupovati bi tako morali nove avtomate, nadgradnja obstoječih naj namreč ne bi bila mogoča. "Tehnično ni mogočeni nadgraditi avtomatov, da bi izdajali račune, zato so vse investicije, napori, ki so bili vloženi v nakup opreme, vrženi v koš," pove Lahova. "Uvedba izdajanja računov je nepotrebna, če govorimo o razbremenitvi, korak v napačno smer," doda Burger. Kot pa opozarja, bi višje cene bremenile ravno potrošnike. S svojimi pomisleki so se trgovci že obrnili tudi na finančno ministrstvo.