Nova dimenzija depilacije tudi v Slovenj Gradcu

Ali ste vedeli, da obstaja depilacija, ki prinaša trajne rezultate, ki so opazni že 10-14 dni po prvem obisku? Takrat izpade približno 60 do 80% vseh dlačic. Nova tehnologija na voljo tudi v Slovenj Gradcu.

Najbolj inovativen sistem za trajno odstranjevanje dlačic Čeprav nam vremenoslovci še lep čas ne bodo obljubljali poletnih temperatur, zaradi katerih iz omare potegnemo skromnejše kose garderobe, ki razgaljajo dobršen del naše kože, pa je zdaj kljub temu idealen čas, da se spopademo z večno nadlogo – z odvečnimi dlačicami – katerim v zimskem času morda namenjamo nekoliko manj pozornosti. Klasične metode depilacije, kot so britvice, vosek in depilacijske kreme, žal ne dajejo dolgotrajnega učinka. Elektroliza je zamudna in boleča, dermatološki laserji pa izredno dragi in neprimerni za večino tipov kože in dlačic. Če združimo hitrost in rezultate brez stranskih učinkov, brez bolečin in skorajda brez omejitev glede barve dlačic, dobimo novo dimenzijo depilacije – fotoepilacijo.

Nomasvello depilacija obraza FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Trajna depilacija po sistemu fotoepilacije poteka po principu selektivne fototermolize. Melanin oz. barvilo v dlačici vpije svetlobo, ki jo oddaja aparat, in jo pretvarja v toploto. Dlačica služi kot prevodnik, ki prenese toploto do mešička in pregreje celice, ki hranijo dlačico oz. omogočajo njeno rast. Z enim tretmajem ni možno uničiti vseh celic, zato so potrebne ponovitve, vendar pa je bistvena razlika vidna že po prvem obisku, ko izpade od 60 do 80% dlačic. Tiste, ki po določenem času zrastejo nazaj, so tanjše in svetlejše, njihova rast pa je precej počasnejša. Z vsakim obiskom je dlačic manj, z nekaj ponovitvami pa se lahko odstrani 80 do 90% vseh dlačic.

Nomasvello moška depilacija FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Nomasvello fotoepilacija je najsodobnejši in najbolj inovativen sistem za trajno odstranjevanje dlačic z uporabo nove dimenzije svetlobe. Uporaba intenzivne pulzirajoče svetlobe (IPL), ki oddaja mešano svetlobo več valovnih dolžin, omogoča prilagajanje nastavitev glede na značilnosti vsake posamezne stranke, zato je možnost za pojav stranskih učinkov izredno majhna. Trenutno je pri Nomasvello na voljo najsodobnejša tehnologija zadnje generacije (60 Joulov/cm2) z intenzivnim hlajenjem (Sub Zero Intense) za zmanjševanje občutka toplote in zagotavljanje visoke varnosti postopka. Kakšne so prednosti odstranjevanja dlačic z IPL tehnologijo? V primerjavi z vsakodnevnimi metodami odstranjevanja dlačic, kot so voskanje, britje, depilacijske kreme in epilatorji, ima fotoepilacija poleg omogočanja trajnejših učinkov tudi številne druge prednosti, kot sta regeneracija poškodovane kože in odpravljanje vraščanja dlačic, ki se pogosto pojavi zaradi puljenja ali britja. V primerjavi z laserjem je cenovno dostopnejša in za razliko od fiksnih dolžin laserja ponuja različne valovne dolžine svetlobe, ki nudijo možnost odstranjevanja različnih vrst dlačic na različnih tipih kože ter individualno prilagajanje nastavitev glede na barvo kože in dlačic ter na njihovo gostoto in debelino.

Nomasvello depilacija nog FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Revolucionarna (uniseks) cena po predelu Inovativna in privlačna enotna tarifa 39€ na predel je revolucionirala trg fotoepilacije, zato je Nomasvello številka ena med ponudniki trajne depilacije. To dokazuje več kot 1.000.000 zadovoljnih uporabnikov v 1000 centrih po celem svetu in v 14-ih centrih v Sloveniji, ki razpolagajo z zdravniško podporo. Nomasvello specializirane centre poleg Slovenj Gradca najdete tudi v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novem mestu, Novi Gorici, Kranju, Murski Soboti, Celju, Ptuju, Postojni in Domžalah.

Nomasvello cena depilacije FOTO: PR/Arhiv ponudnika