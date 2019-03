Nova dimenzija vožnje

Toda takratni Spyder je za novo generacijo preveč potovalen, preudoben, premalo vozniško zabaven, premalo interaktiven oziroma prilagodljiv pa tudi predrag. Zato sedaj na ceste prihaja Ryker - vozilo , ki doživljanje vožnje prinaša na samosvoj način - s sloganom " ride like no other. "

Povejmo takoj na začetku: to ni in noče biti motocikel, ni namenjen zapriseženim motoristom, ampak tistim, ki želijo drugačno doživljanje ceste. Vozen je z avtomobilskim vozniškim izpitom (zato ima integralno nožno zavoro), a se ne pelje kot avtomobil, ampak zaradi dvosledne zasnove spredaj in pogonske enosledne zadaj, bolj kot motorne sani. V bistvu kot gokart s krmilom, saj zaradi nenagibanja daje večji subjektivni občutek hitrosti v ovinku in omogoča driftanje brez možnosti padca. Ja, pelje se drugače, zabavno, atraktivno vpadljivo! Izmed ostalih vozil, pa tudi trikolesnikov izstopa nekako tako kot Spark (Trixx) med vodnimi skuterji. In to ni mišljeno le v zabavno lahkotnem vozniškem slogu, ampak tudi po videzu vozila in imidžu voznika. In ne le med vožnjo, ampak tudi parkiran ne pusti nikogar hladnega! Je drugačen in vpadljiv, z nečim neustavljivo privlačnim v linijah in filozofiji gradnje.

Podoba je posebna, zaradi spredaj postavljenega pogonskega agregata, visokega loka okvirja, dveh koles spredaj in le enega zadaj deluje že na pogled agresivno, divje, privlačno, hitro, močno... Predvsem pa v oči pade sedež, ki je le 60 centimetrov nad tlemi, s čimer daje za krmilom občutek, da je voznik del vozila in zaradi česar zagotavlja užitek v vožnji skozi ovinke. Še posebno v športnem načinu, ki v varnih okvirih elektronike dopušča zdrs zadnjega kolesa. Govorimo seveda o močnejši 900 kubični verziji z rotaxovim trivaljnikom, ki ponuja dobrih osemdeset konjičev (61 kW) pri 280 kilogramih in doseže 100 km/h v dobrih petih sekundah. Osnovna verzija z 600 kubičnim dvovaljnikom je seveda manj športna in namenjena predvsem urbanim avanturam in nezahtevnim voznikom. Pravo nasprotje le-tej pa je model Rally 900, ki je bolj robustna različica namenjena vožnji po makadamu, s 2,5 cm daljšim gibom dodelanih blažilcev, bolj grobimi gumami in zaščito vitalnih delov. Na makadamu se odlično znajde, celo tako, da se zdi zabavnejši in hitrejši od štirikolesnikov.

A zabavnost za volanom je le ena izmed Rykerjevih lastnosti. Prav tako pomembna je dostopnost - s ceno v štirimestnih evrskih številkah – že od 8.032,00 EUR + DDV. Je namreč cenejši od večine motociklov enake prostornine in v osnovni različici predstavlja le polovico cene Spyderja F3. Manjša cena je posledica tudi nekaterih bolj praktičnih tehničnih rešitev - zato na primer nima servo ojačevalca krmila, s čimer pa daje le bolj neposredno vozniško izkušnjo in boljše občutenje ceste. Podobno velja za brezstopenjski CVT menjalnik, ki pomeni, da ne razmišljamo o delovanju motorja in o prenosih, ampak le o vožnji. In za končni prenos ne uporablja jermena, ampak gred, ki ne zahteva toliko vzdrževanja. Vzmetenje je spredaj avtomobilsko z dvojno A-roko, zadaj pa klasično motoristično z enojno vpetim Sachsovim blažilcem.