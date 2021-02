Razredov A+, A++ in A+++ ne bo več, v razredu A pa ne bo izdelkov

Prenovo označevanja spremljajo tudi spremembe metodologije za merjenje porabe energije in s tem za določanje energijskih razredov. Neposredna primerjava podatkov s stare in nove energijske nalepke zato ni mogoča, poudarjajo na ZPS. " Pomivalni stroj iz do zdaj najvišjega energijskega razreda A+++ lahko po novem spada v razred B, C ali celo D, na primer. To pa ne pomeni, da je aparat manj učinkovit ," dodajajo.

Po novem tako izdelkov, označenih s +, ne bo več, ostaja samo še lestvica od A do G, pri čemer bo razred energijsko najučinkovitejših izdelkov sprva prazen, kar pušča manevrski prostor za razvoj še varčnejših, so zapisali na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Dogovor o novem označevanju so v Bruslju sprejeli že septembra lani, prehod pa bo postopen. Od ponedeljka bodo tako nove nalepke na pomivalnih, pralnih in pralno-sušilnih strojih, hladilnikih in zamrzovalnikih, vinskih vitrinah ter na zaslonih, vključno z računalniškimi in televizijskimi. Trgovci imajo do 18. marca čas, da jih zamenjajo.

Septembra bodo z novo energijsko nalepko opremljena še vsa svetila, januarja prihodnje leto sledijo klimatske naprave in ventilatorji, junija sušilni stroji, marca 2023 pa še sesalci.

Izračunajte porabo energije

Koliko električne energije bo porabil izbrani izdelek, lahko preverite že pred nakupom. To omogoča spletno orodje BELT, ki so ga na ZPS razvili v okviru evropskega projekta BELT (Boost Energy Label Take Up).

"Orodje označeni energijski razred preprosto 'prevede' v konkretne in preprosto razumljive številke o porabi električne energije, strošku električne energije, izpustih CO2, številu dreves, potrebnih za absorpcijo te količine CO2, ekvivalentu kilometrov vožnje z avtomobilom. S pralnim strojem energijskega razreda B in z zmogljivostjo 9 kg, na primer, boste s sedmimi pranji na teden na letni ravni za električno energijo plačali približno 33 evrov in pri tem proizvedli za skoraj 65 kilogramov izpustov CO2, kar je primerljivo s 524 prevoženimi kilometri," pojasnjujejo na ZPS.