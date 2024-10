Nova era igralništva in zabave v prestolnici

OGLAS

Otvoritev Grand Casino Mons Ljubljana FOTO: Grand Casino Mons Ljubljana icon-expand

Ljubljana je 20. septembra doživela dogodek, ki bo zagotovo ostal v spominu vseh obiskovalcev – svečano otvoritev težko pričakovanega Grand Casino Mons Ljubljana. Po dolgih 13 letih so se v prestolnico znova vrnile igralne mize, prinašajoč novo dimenzijo razkošja, zabave in nepozabnih doživetij. Otvoritveni večer je bil poln presežkov, z bogatim glasbenim programom, vrhunskimi kulinaričnimi dobrotami in obilico nagrad, zaradi česar je dogodek postal prava paša za vse čute.

Spektakel že ob vstopu Večer se je začel z izjemnim spektaklom, ki je napovedal, da gre za dogodek brez primere. Gostje so se sprehodili po rdeči preprogi, obkroženi s sojem luči, v rokah pa so držali kozarce penine, ki so le še poudarili prestižno vzdušje. V središču pozornosti je bil prav poseben nastop – violinist Andrija Abramovič je izvedel virtuozno predstavo na strehi rdečega Hummerja, kar je le še utrdilo občutek ekstravagance in glamurja, ki je prežemal celoten dogodek.

Glasbena pravljica z vrhunskimi izvajalci Dogodek ni razočaral niti na glasbenem področju. Na odru so zablestela priznana imena slovenskega glasbenega sveta, kot so Nuška Drašček, Neisha in Helena Blagne. Njihovi izjemni glasovi so napolnili prostor z energijo, eleganco in čustvi, medtem ko so prefinjeni glasbeni aranžmaji ustvarili čudovito atmosfero, ki je navdušila obiskovalce. Prav ti nastopi so poskrbeli, da so se gostje počutili zares posebno in kot del nečesa nepozabnega.

Kulinarika na vrhuncu: Ko se srečata umetnost in okus Kulinarična ponudba je bila še en vrhunec večera. Za pripravo bogatih dobrot je poskrbel vrhunski kulinarični tim hotela Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, ki je z nepozabnimi jedmi očaral tudi najzahtevnejše brbončice. Vrhunec večera na tem področju pa je bila prav gotovo velikanska torta, prava paša za oči in sladek zaključek obiska. Poleg razkošne pogostitve so gostje lahko sodelovali tudi v nagradnem žrebanju z nagradnim skladom v višini kar pet tisoč evrov.

Svet iger na srečo v novi luči Grand Casino Mons Ljubljana se je predstavil tudi kot pravi raj za ljubitelje iger na srečo. Z bogato ponudbo igralnih miz in avtomatov je hitro postal središče dogajanja. BlackJack, Grand Casino Bonus Poker, Ameriška ruleta in privlačni Bingo so bili le nekateri izmed vrhuncev igralniške ponudbe, ob tem pa so bile pozornosti vredne tudi moderne igralne naprave z dvanajstimi visokimi Jackpoti, ki so hitro pritegnile množice.

Otvoritveni dogodek je ponudil obiskovalcem priložnost, da se potegujejo za lepe nagrade in se preizkusijo v sreči, medtem ko so uživali v elegantnem ambientu nove igralnice. Več pozornosti je bilo namenjene tudi inovativnim tehnologijam in sodobni zasnovi, ki prežema celoten prostor. Grand Casino Mons se s svojo široko ponudbo ter prefinjenim barom, ki streže vrhunske pijače, že uveljavlja kot destinacija, kjer se srečata stil in udobje.

Novo obdobje zabave Grand Casino Mons Ljubljana, ki deluje pod okriljem podjetja Casino Portorož d. d., z odprtjem te igralnice širi svojo prisotnost izven obalnih krajev, kar napoveduje še več podobnih projektov po Sloveniji. Ta korak simbolizira novo obdobje igralništva in zabave v prestolnici, saj igralnica ponuja razkošje in zabavo 24 ur na dan, vse dni v letu, z brezplačnim parkiranjem za vse obiskovalce.

Otvoritveni večer je postavil visoke standarde za igralniško zabavo in s svojo ekstravaganco ter dovršenostjo zaznamoval začetek novega epicentra razkošja in zabave v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana ni le nova igralnica – je simbol prestiža, elegance in nepozabnih doživetij, ki bo v prestolnici še dolgo privabljala ljubitelje iger, zabave in dobrega življenja.