Nova Fiesa za skoraj 900.000 evrov, a slišati je tudi kritike

Ureditev "zelene Fiese", območja med morjem in dvema manjšima jezeroma, ki ji številni pravijo tudi zelena pljuča Pirana, je končana. Občina je obnovila dotrajano infrastrukturo, postavila nove poti, tuše, sanitarije ter zasadila 58 novih dreves. S skoraj 900.000 evrov vredno naložbo pa niso vsi zadovoljni, v Civilni iniciativi za Piran so prepričani, da gre za nesorazmeren poseg v naravno okolje iz katerega so naredili park.