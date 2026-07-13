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Slovenija

Nova Fiesa za skoraj 900.000 evrov, a slišati je tudi kritike

Piran, 13. 07. 2026 20.05 pred 24 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Jaka Vran
Prenovljena Fiesa

Ureditev "zelene Fiese", območja med morjem in dvema manjšima jezeroma, ki ji številni pravijo tudi zelena pljuča Pirana, je končana. Občina je obnovila dotrajano infrastrukturo, postavila nove poti, tuše, sanitarije ter zasadila 58 novih dreves. S skoraj 900.000 evrov vredno naložbo pa niso vsi zadovoljni, v Civilni iniciativi za Piran so prepričani, da gre za nesorazmeren poseg v naravno okolje iz katerega so naredili park.

fiesa piran investicija

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KOMENTARJI1

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borjac
13. 07. 2026 20.30
Civilna iniciativa Piran bi rada imela , plevel , robido par polomljenih dreves in smeti vsepovsod , teh 58 NOVIH DREVES , igrala , sanitarije sveže urejene površine in trava ki bo še zrasla ,.... civilni iniciativi ni všeč ??? kaj pa jim je všeč še niso povedali , razen velikih besed "nesorazmeren poseg v naravno okolje" , draga civilna iniciativa , kaj pa sploh je po vašem naravno okolje ???
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