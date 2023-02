Nova formula, ki navdušuje tako profesionalce kot tudi stranke – iNOA barva za lase

Ko gre za barvo las, poznamo ljudi, ki radi eksperimentirajo, in ljudi, ki imajo radi klasike. V obeh primerih je izjemnega pomena kakovost izdelka in strokovnjak, ki mu zaupamo.

Hiter življenjski slog, številne obveznosti, tako zasebne kot poslovne, danes marsikomu ne puščajo veliko prostega časa. Prosti čas želimo kvalitetno preživeti v prijetnem okolju in ko naredimo nekaj zase, je zadovoljstvo neizogibno. Prav takšen idealen pobeg od realnosti je za vsako žensko obisk najljubšega salona, lastniki le-teh pa jim s svojo ponudbo, storitvami in navsezadnje izdelki, ki jih imajo v svojih salonih, iz leta v leto dvigujejo kvaliteto.

Barva iNOA, ki ji že leta zaupajo ženske po vsem svetu, je nastala pod okriljem svetovno znane blagovne znamke L'Oréal Professionnel. Inovativni formuli od leta 2009, zaupa vse več strokovnjakov , ki so jo je zlahka sprejeli danes pa si brez nje ne predstavljajo vsakdana v njihovih salonih.

Gre za barvo za lase, ki ne vsebuje amonijaka, vsebuje pa kar 60% olja. Izredno prekriva popolnoma sive lase, rezultat pa je lepa in izrazita barva. Lasje so po barvanju kakovostni in negovani, ker barva ne vsebuje amonijaka ni prisoten neugoden vonj, ki je večini moteč.

Barve za lase iNOA pri svojem delu uporabljajo tudi številni saloni po Sloveniji, najnovejša različica pa jih je navdušila že ob prvi uporabi.