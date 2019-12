Nova fronta Knovsa: MNZ jim v primeru Tetra odreka pristojnost

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je na torkovi seji obravnaval izvedbo javnega naročila za izgradnjo infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema državnih organov po standardu Tetra. Pri tem se je odprl spor glede pristojnosti med Knovsom in ministrstvom za notranje zadeve.

Nova fronta: MNZ Knovsu odreklo pristojnost v zvezi s primerom 'Tetra'

Ministrstvo za notranje zadeve je namreč Knovsu v odgovoru na vabilo na sejo "odreklo pristojnost obravnave", prav tako se predstavniki omenjenega ministrstva niso udeležili seje.

"Glede na to, da je komisija v prejšnjem mandatu že obravnavala omenjeno tematiko ter glede na to, da gre za nevaren precedens, je komisija ugotovila, da je ministrstvo za notranje zadeve s tem, ko se ni odzvalo vabilu in se udeležilo seje Knovsa, ravnalo v nasprotju z zakonom o parlamentarnem nadzoru,"je Knovs zapisal v današnje sporočilo in dodal, da "gre za nesprejemljivo oviranje dela komisije, za katerega ministrstvo nima utemeljenih razlogov in pravne podlage".

Knovs bo zahteval, da ministrstvo pripravi in mu pošlje pisno poročilo o poteku izvedbe javnega naročila.