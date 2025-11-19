Nada Drobne Popovič nova generalna direktorica GEN energije

Nadzorni svet GEN energije je na seji imenoval novo generalno direktorico. Nada Drobne Popovič bo svojo novo funkcijo v podjetju, kjer je pred tem zasedala mesto finančne direktorice, nastopila s 1. decembrom.
Drobne Popovičeva je v preteklosti opravljala že več vodstvenih funkcij, med drugim je bila med letoma 2019 in 2023 predsednica uprave Petrola, pred tem pa dve leti finančna direktorica v družbi Sij Acroni in tri leta članica uprave SDH.
Kot so sporočili iz GEN energije, je nadzorni svet družbe ocenil, da bo "novo imenovana generalna direktorica s svojimi vodstvenimi ter strokovnimi izkušnjami in znanji pomembno prispevala k nadaljnjemu razvoju in uspešnosti družbe in Skupine GEN".
Ob nepričakovanem odhodu Dejana Paravana z mesta generalnega direktorja se je sicer minuli mesec ugibalo tudi, da bi mu utegnila slediti tako Drobne Popovičeva kot tudi Bruno Glaser. A naposled sta oba ostala, prva pa je prevzela vodilno mesto v podjetju.
V odslej dvočlanskem poslovodstvu družbe GEN energija na mestu poslovnega direktorja ostaja tudi Glaser. "Nadzorni svet do nadaljnjega ne namerava širiti števila članov poslovodstva," so še sporočili iz GEN energije.
