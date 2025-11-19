Svetli način
Nada Drobne Popovič nova generalna direktorica GEN energije

Ljubljana, 19. 11. 2025 19.39 | Posodobljeno pred 1 uro

Dober mesec dni po tem, ko je z mesta generalnega direktorja GEN energije odstopil Dejan Paravan, je nadzorni svet družbe imenoval njegovo naslednico. To je postala Nada Drobne Popovič, ki je v podjetju zasedala mesto finančne direktorice GEN energije in je imela v preteklosti že več vodstvenih funkcij.

Nadzorni svet GEN energije je na seji imenoval novo generalno direktorico. Nada Drobne Popovič bo svojo novo funkcijo v podjetju, kjer je pred tem zasedala mesto finančne direktorice, nastopila s 1. decembrom.

Nada Drobne Popović
Nada Drobne Popović FOTO: Bobo

Drobne Popovičeva je v preteklosti opravljala že več vodstvenih funkcij, med drugim je bila med letoma 2019 in 2023 predsednica uprave Petrola, pred tem pa dve leti finančna direktorica v družbi Sij Acroni in tri leta članica uprave SDH.

Kot so sporočili iz GEN energije, je nadzorni svet družbe ocenil, da bo "novo imenovana generalna direktorica s svojimi vodstvenimi ter strokovnimi izkušnjami in znanji pomembno prispevala k nadaljnjemu razvoju in uspešnosti družbe in Skupine GEN".

Preberi še Po Paravanovem odhodu: Drobne Popovičeva in Glaser ostajata na položajih

Ob nepričakovanem odhodu Dejana Paravana z mesta generalnega direktorja se je sicer minuli mesec ugibalo tudi, da bi mu utegnila slediti tako Drobne Popovičeva kot tudi Bruno Glaser. A naposled sta oba ostala, prva pa je prevzela vodilno mesto v podjetju.

V odslej dvočlanskem poslovodstvu družbe GEN energija na mestu poslovnega direktorja ostaja tudi Glaser. "Nadzorni svet do nadaljnjega ne namerava širiti števila članov poslovodstva," so še sporočili iz GEN energije.

nada drobne popovič gen energija dejan paravan
KOMENTARJI (112)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zani10
19. 11. 2025 21.22
+0
Jansa zadnji cas, da prides na oblast 😎
ODGOVORI
1 1
Kletni Goban in Janževec
19. 11. 2025 21.22
+1
Kaj si Delita Janša in Tina? Tole teto ne, si pa delita...... SNEŽIĆA
ODGOVORI
1 0
fljfo
19. 11. 2025 21.23
Točno.
ODGOVORI
0 0
zajfa
19. 11. 2025 21.21
+0
Vsak lasek na svojem mestu ... To je zame važno, ko so na vodilnih mestih slamnate žene.
ODGOVORI
1 1
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 21.23
ja sej...morala bi priti plešasta kot jajo ..to.pomeni sposobnost , poštenost in domoljubje...
ODGOVORI
0 0
mali.mato
19. 11. 2025 21.20
+4
Teta Tine Gaber...
ODGOVORI
5 1
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 21.21
-1
in kaj to pomeni....?
ODGOVORI
0 1
Veščec
19. 11. 2025 21.12
+3
veseli december se bliža,prazniki ko se kr neki elektrike pokuri.kolk višje bojo položnce,kolk bo šlo spet v aržet
ODGOVORI
4 1
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 21.18
-2
ja saj...pa božič...še dobro da vsaj cerkev redno vse plačuje in davke tudi...in da jim je janša zrihtal plače iz proračuna da niso plonk...Moramo biti ponosni na svoje korenine tradicijo in kulturo krščanske vrednote Evrope
ODGOVORI
2 4
Victoria13
19. 11. 2025 21.10
+12
Dobro Golob nastavlja svoje znance, prijatelje, ljudi s katerimi je on ali njegova žena v sorodstvu....
ODGOVORI
13 1
fljfo
19. 11. 2025 21.13
+8
Bo tina svojega Snežića tudi kam nastavila?
ODGOVORI
10 2
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 21.14
-6
seveda...logično...smo v kapitalizmu...ni to exyu...vse naše pa to...ko je na oblasti janša ni nihče z nikomer v sorodu in nihče nikogar ne pozna...pa tud če pride najbolj sposoben kader iz Desternika ali Žalne...tukaj ima že ime simbolno sporočilo o uspehu družbe kot takšne
ODGOVORI
1 7
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 21.15
-5
nek snežic je za neko Tino kot bi šla na kavo in adijo...snežic je svetovalec in kolega bivšega komunista lažnivega janše...fljfljić...
ODGOVORI
2 7
Big dick
19. 11. 2025 21.17
+7
ne njemu jo je samo na jahti nastavila
ODGOVORI
7 0
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 21.22
je bil takoj potolažen....🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
borjac
19. 11. 2025 21.10
+8
Kdor enkrat pride na VRH , je zmeraj na VRHU le enkrat na eni veliki firmi , drugič na drugi veliki firmi , tretjič nekje drugje ..... značilnost za vse te "vodilne" so ekstra visoke plače , nagrade "ne tisti ubogih 600 € , ki jih taki potrošijo za eno večerjo", še večja značilnost je ta da tudi ob propadih teh velikih firm , njihovih izgubah , odpuščanju delavčkov ......... ONI NE ODGOVARJAJO ZA NIČ , SAMO FIRMO ZAMENJAJO , SEVEDA ZA PRIMERNO ODŠKODNINO.
ODGOVORI
8 0
mali.mato
19. 11. 2025 21.21
+1
Sami vaši.....
ODGOVORI
1 0
komentator112
19. 11. 2025 21.05
+9
Uf evo zdej pa bo🤣🤣 najprej gremo razj PETROL, zdaj pa hopsala naprej.. samo da je šls iz Petrola je delnica skočila 60%😂😂
ODGOVORI
11 2
Victoria13
19. 11. 2025 21.08
+7
Iz Petrola je morala iti...
ODGOVORI
8 1
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 21.11
+2
ja vico...morala...še zdej je žalostna...zdej mora v ta butast gen ...pa na tak trapast položaj...
ODGOVORI
5 3
sLOVEnija2019
19. 11. 2025 21.11
+0
v petrolu je bilo za delavce veliko bolje ko je bila ona tam
ODGOVORI
3 3
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 21.19
2019...to so zgoraj vsi poslovni ljudje ...od victoria do 112. ..in iz prve roke vedo vse...iz Petrola bi isti naredili shell v pol leta...
ODGOVORI
0 0
iziizi
19. 11. 2025 21.03
+1
Toooo bravoo ima status invalida in njena penzija je 360 eur
ODGOVORI
3 2
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 21.03
-7
mi smo samostojni, osamosvojeni menda zahvaljujoč bivšemu komunistu lažnivemu janši...Smo v kapitalizmu...in v kapitalizmu so takšne reči povsem normalna in vsakdanja reč.. ne samo pri nas temveč povsod v kapitalizmu...Bodimo veseli da elektrika in vse v vezi z njo od štange dalhe ni več družbena lastnina- to pomeni naša last , last nas vseh...kot je bilo v Jugoslovaji . Lahko smo srečni da imamo uspešne menagerje in lobistke ki vodijo državo in nas ...in odrejajo kaj in kako bomo...V exyu bi se morali mučiti in vsi skupaj skrbeti za vse ...tako pa lahko mirno spimo ...sposobni delajo svoj posel in garajo tako rekoč noč in dan...zato pa majo...
ODGOVORI
4 11
Victoria13
19. 11. 2025 21.00
+12
Ali ni ta gospa teta od Tine Gaber?
ODGOVORI
13 1
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 21.05
-8
ne ...tisto je njen bratranca od nečaka...
ODGOVORI
1 9
Shalom
19. 11. 2025 20.59
+8
Če bi kandidata razglasili na dan njegovega prevzema nad podjtjeme,bi se ugibal da bi ta položaj lahko zasedala Tina Gaber.
ODGOVORI
9 1
Odgovorno
19. 11. 2025 20.57
+4
Sij acroni.. nismo to mi drzevljani ze resevali pred katastrofo, oni so si nakonc dobicke izplacali? Ta je prava, gen zdrzi pa velik vec kot acroni, bravo. Ker jo je nastavu Golob al JJ
ODGOVORI
4 0
Victoria13
19. 11. 2025 21.01
+8
Nastavil je je Golob...ker iz Petrola je morala iti!
ODGOVORI
9 1
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 21.07
-4
odgovorno moraš razumeti da smo osamosvojeni. ...in se o tem tako odloča...kapitalizem ima svoja pravila ...ni to nek socializem in enakost za vse ...Tukaj uspejo samo največji in najbolj uspešni garači v kapitalizmu...tko to je ...
ODGOVORI
1 5
Podlesničar
19. 11. 2025 20.57
-11
janšarija ma kader edino za kmetijstvo vodit... ostalo pa sama žalost.
ODGOVORI
3 14
Kletni Goban in Janževec
19. 11. 2025 21.01
+5
To pa res, kako kaj napreduje njiva od Meseca?
ODGOVORI
7 2
Kletni Goban in Janževec
19. 11. 2025 21.02
+7
zanimivo potem, da v času Janeza ekonomija raste, v času Levakov pa slovenija jemlje REKORDNO porabo v proračunu
ODGOVORI
9 2
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 21.09
-6
kletni...ko je bivši komunist lažnivi janša prevzel zadnjo ablast mu je Šarec pustil plus...janša nas je vsakogar zapufal za cca 24. 000 evrov ...od dojenčka do stoletnikov in vse vme....miljarde puta je pustil janša
ODGOVORI
1 7
Podlesničar
19. 11. 2025 21.14
+0
Rekordi ti pa ne grejo... janša mel primankljaj(beri puf) 8,5%BDP, danes 2,9%. Za posledico pa še rekordno inflacijo. Nima konkurence🤡🤡🤡
ODGOVORI
1 1
Kletni Goban in Janževec
19. 11. 2025 21.18
+1
ravno danes je bil članek kako je rekordna poraba PRAV ZDAJ
ODGOVORI
1 0
Kletni Goban in Janževec
19. 11. 2025 21.19
inflacijo 2022 je imel CEL svet, halo!! pa drugače bi moral Šarec peljat, samo je na volitvah 2018 pozabil povedat, da svoji funkciji NI kos
ODGOVORI
0 0
tron3
19. 11. 2025 20.53
+10
Kdo jo podpira, totalno nesposobna, kdo je tisti??? pa zakaj bi bil radoveden, saj je čas ko se bo izvedelo, čisto pred vrati!!!
ODGOVORI
10 0
Defragment
19. 11. 2025 20.51
+9
Mala teta od Gabrove Tine? Vsa čast! Tale dinastija Popović, Gaber, Golob je nenadkrivljiva. Sposobni da jih ni boljših.
ODGOVORI
11 2
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 20.57
-7
torej družina janša ni dinastija...pa tolk se je revež trudil...celo v pen je šel...resda so ga vrgli ven...ampak vseeno je na vse kriplje revež želel biti del elite ...
ODGOVORI
2 9
nemod
19. 11. 2025 20.46
+12
kr selijo se iz visoke pozicije na visoko pozicijo znotraj drzavnih firm.. in kar za vse firme strokovnjaki, opznajo core business od prvega dne in levo rukom spelejo najajce posle... kakak komedija... hahaha... prbiti tipi do amena...
ODGOVORI
15 3
Big dick
19. 11. 2025 20.52
-5
mogoče se pa dobro pika, kot žlahta.
ODGOVORI
1 6
Killing of Hind Rajab
19. 11. 2025 21.05
-3
nemod...to pomeni sposoben kader...ni to neko šalabajzerstvo. ..ker se razumejo v posle se to dogaja...
ODGOVORI
0 3
Big dick
19. 11. 2025 21.06
+2
pol se ne pika dobro, ker sem že tolk minusov fasal.
ODGOVORI
2 0
Magic-G-spot
19. 11. 2025 20.46
+8
A lahko meni tudi kaksen miljoncek na racun. Obljubljam da bom priden, poslusen in se bom boril za pravo stran. :)
ODGOVORI
10 2
ptuj.si
19. 11. 2025 20.46
+13
Tetka od tince G. čisti slučaj.
ODGOVORI
14 1
