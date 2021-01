Nova generalna direktorica onkološkega inštituta Andreja Uštar?

Andreja Uštar, ki je do prevzema začasnega vodenja inštituta vodila službo za kakovost, je v svoji predstavitvi svetu zavoda izpostavila, da je onkološki inštitut kljub epidemiji v lanskem letu nemoteno izvajal svojo dejavnost, in to kljub prostorski stiski in večji odsotnosti kadra. Poudarila je tudi pomen dobrega kriznega komuniciranja in prenosa informacij med zaposlenimi.

Izpostavila je tudi, da so že pristopili k reševanju prostorske problematike in posodobitvi informacijskega sistema, vzpostavljajo pregledno in urejeno vodenje ter dajejo jasna navodila zaposlenim. Obvladujejo odhodke, uvajajo kontrolo nad porabo materiala in sistemski pristop nabave ter s sistemskim pristopom izboljšujejo organizacijo dela, je še naštela. Ob tem so po njenih besedah ključni zadovoljni zaposleni, spoštljivi medsebojni odnosi in sodelovanje.