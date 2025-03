Nova gorenjska regijska bolnišnica bo v Kranju

"Odločili smo se, da bo nova gorenjska regijska bolnišnica v Kranju. Odločitev vlade je bila soglasna," je po seji vlade povedal podpredsednik vlade Matej Arčon. "Zavedamo se, da Gorenjska nujno potrebuje novo bolnišnico. O tem ni nobenega dvoma," je povedal in spomnil, da je bilo predlaganih več lokacij.

Prav zato so naročili analizo, ki je preverjala prednosti in slabosti dveh lokacij – Kranja in Radovljice. "Obe lokaciji sta primerni. Analiza je dala minimalno prednost Radovljici. Vladna koalicija se je enotno odločila za Kranj in s tem končala negotovost," je pojasnil.