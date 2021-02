Nova Gorica je razvojno najprodornejša občina

Na področju kulture sodelovanja novogoriška občina močno izstopa. To velja tudi znotraj meja občine in regije, kraj pa odlikuje dinamičen razvoj. Vrsta projektov, v katere je vključeno mesto, je v zadnjem času prejela vidna priznanja, so v obrazložitvi nagrade navedli organizatorji prireditve. Pri tem so navedli uspešno kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2025 in druge čezmejne projekte, ki so jih izpeljali skupaj s sosednjo Gorico v Italiji.

ŽupanKlemen Miklavič je ob razglasitvi izrazil željo, da bi bila nagrada navdih vsem, s katerimi sodelujejo, pa tudi tistim, s katerimi bodo sodelovali v prihodnje.