Nova Gorica pred referendumom: kako poskrbeti za zapuščino EPK?

Novogoriški župan Samo Turel je sprva želel podaljšati obstoj Zavoda GO!2025 do leta 2031, predlagani proračun pa bi znašal kar milijon evrov letno. Ker se z njim niso strinjali niti koalicijski svetniki, so poskusili s predlogom, da bi Zavodu GO!2025 priključili novogoriški kulturni dom. Na noge pa se je ob tem dvignila civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom, kar je botrovalo k tretjemu predlogu. Ta je bil sprejet na zadnji junijski izredni seji.

"Ne vem na podlagi česa so lahko podprli tak odlok in seveda se je treba zavedati, da bodo nosili tudi odgovornost za to," pravi Barbara Poša Belingar iz omenjene iniciative.

Sprejeti odlok predvideva, da se zavod deli na tri organizacijske enote: programski oddelek, oddelek za splošne zadeve in oddelek za dolgoročne učinke EPK. Kulturni dom tako prevzema dediščino in prostore EPK.

V civilni iniciativi so se odločili za referendum, saj pravijo, da niso dobili odgovorov na ključna vprašanja bodočega delovanja, vključno s finančnimi posledicami.

"Nad vsebino pobude smo presenečeni, kajti civilna iniciativa pravi, da ni bilo javnih razprav. Mislim, da je bil čas za razpravo kar dolg," pa medtem pravi direktor občinske uprave Mestne občine Nova Gorica Aleš Markočič.

Kulturni dom bo po odloku prevzel programe evropske prestolnice kulture s 1. julijem 2027. "Vse, kar je bilo storjenega, brez nekega soočenja argumentov," ob tem vztraja Poša Belingarjeva. "Slišimo samo nezadovoljstvo, predloga, kako ohraniti dobre programe, pa z njihove strani nismo dobili," medtem žogico vrača Markočič.

Z zbiranjem podpisov za referendum, ki ga želijo izvesti na jesenskih lokalnih volitvah, naj bi začeli septembra.