Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Nova Gorica pred referendumom: kako poskrbeti za zapuščino EPK?

Nova Gorica, 10. 07. 2026 19.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Zavod GO!2025

Civilna iniciativa 'Vsi smo Kulturni dom' je vložila pobudo za referendum, na katerem bodo občani odločali o odloku, ki Kulturnemu domu prinaša razširjeno delovanje, ki bo zajemalo tudi vsebine Zavoda GO!2025, ki je bdel nad evropsko prestolnico kulture. Kot je znano, je to tretja od različic, kako poskrbeti za zapuščino evropske prestolnice kulture na Goriškem.

Novogoriški župan Samo Turel je sprva želel podaljšati obstoj Zavoda GO!2025 do leta 2031, predlagani proračun pa bi znašal kar milijon evrov letno. Ker se z njim niso strinjali niti koalicijski svetniki, so poskusili s predlogom, da bi Zavodu GO!2025 priključili novogoriški kulturni dom. Na noge pa se je ob tem dvignila civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom, kar je botrovalo k tretjemu predlogu. Ta je bil sprejet na zadnji junijski izredni seji.

"Ne vem na podlagi česa so lahko podprli tak odlok in seveda se je treba zavedati, da bodo nosili tudi odgovornost za to," pravi Barbara Poša Belingar iz omenjene iniciative.

Sprejeti odlok predvideva, da se zavod deli na tri organizacijske enote: programski oddelek, oddelek za splošne zadeve in oddelek za dolgoročne učinke EPK. Kulturni dom tako prevzema dediščino in prostore EPK. 

V civilni iniciativi so se odločili za referendum, saj pravijo, da niso dobili odgovorov na ključna vprašanja bodočega delovanja, vključno s finančnimi posledicami.

"Nad vsebino pobude smo presenečeni, kajti civilna iniciativa pravi, da ni bilo javnih razprav. Mislim, da je bil čas za razpravo kar dolg," pa medtem pravi direktor občinske uprave Mestne občine Nova Gorica Aleš Markočič.

Kulturni dom bo po odloku prevzel programe evropske prestolnice kulture s 1. julijem 2027. "Vse, kar je bilo storjenega, brez nekega soočenja argumentov," ob tem vztraja Poša Belingarjeva. "Slišimo samo nezadovoljstvo, predloga, kako ohraniti dobre programe, pa z njihove strani nismo dobili," medtem žogico vrača Markočič.

Z zbiranjem podpisov za referendum, ki ga želijo izvesti na jesenskih lokalnih volitvah, naj bi začeli septembra.

referendum Nova Gorica civilna iniciativa Vsi smo Kulturni dom Zavod GO!2025

'Prikazovati Branka Grimsa kot žrtev postopka preprosto ni pošteno'

24ur.com V Novi Gorici trenja zaradi kulturnega doma
24ur.com Težave za reorganizacijo Golobove vlade? Zbiranje podpisov za referendum
24ur.com Danes se bo sklenila prva čezmejna Evropska prestolnica kulture
24ur.com Začetek referendumske kampanje: podpreti ali bojkotirati referendum?
24ur.com Konec 46-letne zgodovine? Kulturni dom v Novi Gorici pred združitvijo
24ur.com Golob: Referendum je bil na nek način izsiljen z enostransko pobudo SDS
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
zadovoljna
Portal
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
3 znamenja, ki bodo to poletje doživela največje spremembe
3 znamenja, ki bodo to poletje doživela največje spremembe
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
vizita
Portal
Večina ljudi dela isto napako po kosilu, zaradi katere je prebava počasnejša
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
cekin
Portal
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
moskisvet
Portal
Tudi pri 54 letih buri domišljijo: Lepota, ki temelji na samozavesti
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko
Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
dominvrt
Portal
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
okusno
Portal
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804