Nova helikopterja za nujno medicinsko pomoč bosta rumeno-modra

Grafična podoba, ki so jo skladno z razpisno dokumentacijo pripravili v podjetju Leonardo, temelji na zagotavljanju dobre vidnosti helikopterja ter jasno odraža namensko rabo za izvajanje HNMP. "Gre za prva dva namenska helikopterja v Sloveniji, ki bosta v celoti namenjena izvajanju teh nalog," so zapisali v sporočilu. Iz fotografije v sporočilu izhaja, da bosta helikopterja rumeno-modro barve. Opremljena bosta z napisoma policija in HNMP, torej helikopterska nujna medicinska pomoč.

Potrdili grafično podobo helikopterjev za helikoptersko nujno medicinsko pomoč FOTO: Ministrstvo za zdravje

Kot so navedli, bosta helikopterja opremljena s sodobno medicinsko notranjostjo, ki omogoča optimalno oskrbo pacienta med letom ter varno in učinkovito delo medicinske ekipe. Postopki nabave prenosne medicinske opreme že potekajo, hkrati pa se izvajajo tudi aktivnosti za usposabljanje posadk in vzpostavitev infrastrukture novih baz. Kot navajajo, vzpostavitev sistema HNMP predstavlja pomembno nadgradnjo obstoječega sistema nujne medicinske pomoči (NMP). Sistem dopolnjuje delovanje mobilnih ekip NMP predvsem na območjih, kjer so dostopni časi zaradi geografskih, prometnih ali infrastrukturnih omejitev predolgi. "V teh primerih bodo novi, sodobno opremljeni helikopterji omogočali bistveno hitrejši prihod do pacienta. S tem se izboljšuje dostopni čas ekip NMP, kar neposredno vpliva na boljše klinične izide," so izpostavili.

Enoten informacijski sistem za vse ekipe NMP in HNMP

Kot navajajo, ministrstvo za zdravje celostno vodi ureditev sistema NMP, pri čemer HNMP ni obravnavan kot ločen projekt, temveč kot integralni del enotnega in usklajenega sistema. Prenovljen pravilnik o službi nujne medicinske pomoči je tik pred objavo in prinaša številne novosti na področju organizacije, standardov in izvajanja službe NMP, ki bodo pomembno prispevale k večji enotnosti, kakovosti in učinkovitosti službe, dodajajo, so dodali. "Takšen pristop omogoča optimalno razporejanje virov, boljšo izrabo kadrov in opreme ter predvsem hitrejšo in strokovno usklajeno obravnavo pacientov na terenu."

Reševanje tujih pohodnikov pod Bohinjskimi vratci v začetku aprila s helikopterjem Policije. FOTO: GRZS