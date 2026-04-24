Nova helikopterja za nujno medicinsko pomoč bosta rumeno-modra

Grafična podoba, ki so jo skladno z razpisno dokumentacijo pripravili v podjetju Leonardo, temelji na zagotavljanju dobre vidnosti helikopterja ter jasno odraža namensko rabo za izvajanje HNMP. "Gre za prva dva namenska helikopterja v Sloveniji, ki bosta v celoti namenjena izvajanju teh nalog," so zapisali v sporočilu.
Iz fotografije v sporočilu izhaja, da bosta helikopterja rumeno-modro barve. Opremljena bosta z napisoma policija in HNMP, torej helikopterska nujna medicinska pomoč.
Kot so navedli, bosta helikopterja opremljena s sodobno medicinsko notranjostjo, ki omogoča optimalno oskrbo pacienta med letom ter varno in učinkovito delo medicinske ekipe. Postopki nabave prenosne medicinske opreme že potekajo, hkrati pa se izvajajo tudi aktivnosti za usposabljanje posadk in vzpostavitev infrastrukture novih baz.
Kot navajajo, vzpostavitev sistema HNMP predstavlja pomembno nadgradnjo obstoječega sistema nujne medicinske pomoči (NMP). Sistem dopolnjuje delovanje mobilnih ekip NMP predvsem na območjih, kjer so dostopni časi zaradi geografskih, prometnih ali infrastrukturnih omejitev predolgi.
"V teh primerih bodo novi, sodobno opremljeni helikopterji omogočali bistveno hitrejši prihod do pacienta. S tem se izboljšuje dostopni čas ekip NMP, kar neposredno vpliva na boljše klinične izide," so izpostavili.
Enoten informacijski sistem za vse ekipe NMP in HNMP
Kot navajajo, ministrstvo za zdravje celostno vodi ureditev sistema NMP, pri čemer HNMP ni obravnavan kot ločen projekt, temveč kot integralni del enotnega in usklajenega sistema. Prenovljen pravilnik o službi nujne medicinske pomoči je tik pred objavo in prinaša številne novosti na področju organizacije, standardov in izvajanja službe NMP, ki bodo pomembno prispevale k večji enotnosti, kakovosti in učinkovitosti službe, dodajajo, so dodali. "Takšen pristop omogoča optimalno razporejanje virov, boljšo izrabo kadrov in opreme ter predvsem hitrejšo in strokovno usklajeno obravnavo pacientov na terenu."
Pomemben del celostne prenove službe nujne medicinske pomoči predstavlja tudi vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za vse ekipe NMP in HNMP. Projekt je usmerjen v digitalno povezovanje vseh izvajalcev NMP, z namenom zagotavljanja enotne obravnave pacienta in sprotne izmenjave podatkov med ekipami na terenu, dispečersko službo zdravstva in bolnišnicami. "Takšen sistem bo omogočal, da bodo vsi ključni podatki o pacientu, izvedenih postopkih in zdravstvenem stanju dostopni vsem sodelujočim ekipam v realnem času," so navedli.
Pripravljene pa so tudi strokovne in organizacijske podlage za ustanovitev Zavoda Republike Slovenije za nujno medicinsko pomoč, ki bi sistemsko uredil upravljanje, organizacijo in razvoj celotnega področja NMP, vključno s HNMP, še navajajo v sporočilu.
"Ustanovitev zavoda bi pomenila pomemben korak k odpravi obstoječih organizacijskih razdrobljenosti, neenotnih standardov in operativnih izzivov ter bi omogočila enotno načrtovanje, razvoj in upravljanje službe NMP na nacionalni ravni," izpostavljajo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.