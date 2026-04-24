Nova helikopterja za nujno medicinsko pomoč bosta rumeno-modra

Ljubljana, 24. 04. 2026 12.55 pred 1 uro 2 min branja 32

Avtor:
N.L. STA
Potrdili grafično podobo helikopterjev za helikoptersko nujno medicinsko pomoč

Na ministrstvih za zdravje in za notranje zadeve so potrdili grafično podobo novih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP). Ti bodo rumeno-modro barve. Notranjost helikopterjev bo omogočala optimalno oskrbo pacienta med letom ter varno in učinkovito delo medicinske ekipe, so zapisali v sporočilu za javnost. Prvi helikopter naj bi prišel v Slovenijo oktobra 2027, drugi pa februarja 2028.

Grafična podoba, ki so jo skladno z razpisno dokumentacijo pripravili v podjetju Leonardo, temelji na zagotavljanju dobre vidnosti helikopterja ter jasno odraža namensko rabo za izvajanje HNMP. "Gre za prva dva namenska helikopterja v Sloveniji, ki bosta v celoti namenjena izvajanju teh nalog," so zapisali v sporočilu.

Iz fotografije v sporočilu izhaja, da bosta helikopterja rumeno-modro barve. Opremljena bosta z napisoma policija in HNMP, torej helikopterska nujna medicinska pomoč.

FOTO: Ministrstvo za zdravje
FOTO: GRZS
FOTO: Ministrstvo za zdravje

Kot so navedli, bosta helikopterja opremljena s sodobno medicinsko notranjostjo, ki omogoča optimalno oskrbo pacienta med letom ter varno in učinkovito delo medicinske ekipe. Postopki nabave prenosne medicinske opreme že potekajo, hkrati pa se izvajajo tudi aktivnosti za usposabljanje posadk in vzpostavitev infrastrukture novih baz.

Kot navajajo, vzpostavitev sistema HNMP predstavlja pomembno nadgradnjo obstoječega sistema nujne medicinske pomoči (NMP). Sistem dopolnjuje delovanje mobilnih ekip NMP predvsem na območjih, kjer so dostopni časi zaradi geografskih, prometnih ali infrastrukturnih omejitev predolgi.

"V teh primerih bodo novi, sodobno opremljeni helikopterji omogočali bistveno hitrejši prihod do pacienta. S tem se izboljšuje dostopni čas ekip NMP, kar neposredno vpliva na boljše klinične izide," so izpostavili.

Enoten informacijski sistem za vse ekipe NMP in HNMP

Kot navajajo, ministrstvo za zdravje celostno vodi ureditev sistema NMP, pri čemer HNMP ni obravnavan kot ločen projekt, temveč kot integralni del enotnega in usklajenega sistema. Prenovljen pravilnik o službi nujne medicinske pomoči je tik pred objavo in prinaša številne novosti na področju organizacije, standardov in izvajanja službe NMP, ki bodo pomembno prispevale k večji enotnosti, kakovosti in učinkovitosti službe, dodajajo, so dodali. "Takšen pristop omogoča optimalno razporejanje virov, boljšo izrabo kadrov in opreme ter predvsem hitrejšo in strokovno usklajeno obravnavo pacientov na terenu."

Reševanje tujih pohodnikov pod Bohinjskimi vratci v začetku aprila s helikopterjem Policije.
FOTO: GRZS
FOTO: GRZS

Pomemben del celostne prenove službe nujne medicinske pomoči predstavlja tudi vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za vse ekipe NMP in HNMP. Projekt je usmerjen v digitalno povezovanje vseh izvajalcev NMP, z namenom zagotavljanja enotne obravnave pacienta in sprotne izmenjave podatkov med ekipami na terenu, dispečersko službo zdravstva in bolnišnicami. "Takšen sistem bo omogočal, da bodo vsi ključni podatki o pacientu, izvedenih postopkih in zdravstvenem stanju dostopni vsem sodelujočim ekipam v realnem času," so navedli.

Pripravljene pa so tudi strokovne in organizacijske podlage za ustanovitev Zavoda Republike Slovenije za nujno medicinsko pomoč, ki bi sistemsko uredil upravljanje, organizacijo in razvoj celotnega področja NMP, vključno s HNMP, še navajajo v sporočilu.

"Ustanovitev zavoda bi pomenila pomemben korak k odpravi obstoječih organizacijskih razdrobljenosti, neenotnih standardov in operativnih izzivov ter bi omogočila enotno načrtovanje, razvoj in upravljanje službe NMP na nacionalni ravni," izpostavljajo.

HNMP nujna medicinska pomoč helikopterji zdravstvo policija

KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rde?a pesa in hren
24. 04. 2026 14.01
Tud če imajo drugo barvo so š evedno večnamenski. Kaj to pomeni, večnamenski? To pomeni, da če so demonstracije vas še zmer lahko poškropijo (milo rečeno) z vodo ali nečim bolj moćnim, povezanim z voddo:=)) Deja vu, že videno:=)
Odgovori
+1
1 0
Najpametnejši
24. 04. 2026 13.58
Meni je grafična podoba novih helikopterjev vrhunska. Pohvalno!
Odgovori
0 0
Wolfman
24. 04. 2026 13.57
A se ga bo dalo nejeti?
Odgovori
0 0
NeXadileC
24. 04. 2026 13.57
Kamuflaža v ADAC, da bo narod "zadovoljen".
Odgovori
0 0
NeXadileC
24. 04. 2026 13.58
...namesto ustreznih helikopterjev.
Odgovori
0 0
Rde?a pesa in hren
24. 04. 2026 14.00
Ja mapak s solizilcem še vedno lahko špricajo iz njih:=)
Odgovori
0 0
UnknownIdentity
24. 04. 2026 13.55
Taksni bed… obstajajo samo v SLO da kupujejo napacne helikopterje…. Kolk ste si dali v zep?
Odgovori
+1
1 0
assassin911
24. 04. 2026 13.58
10%
Odgovori
0 0
Banion
24. 04. 2026 13.52
a tosta oan dva zaradi katerih so desnaki dobivali vse mogočepopadke ker niso bili kupljeni pri njihovih prjatlih. Reševanje vseh ki niso ustrezno opremljeni bi bilo treba zaračunat
Odgovori
+0
1 1
Netajkun
24. 04. 2026 13.57
Popadki so minili, ko so zvedeli da bosta RUMENO-MODRA.
Odgovori
+1
1 0
Posteni
24. 04. 2026 13.52
Znak nmp Slovenija in napis policija.. bljak.. ne gre skupaj..
Odgovori
+0
1 1
Artechh
24. 04. 2026 13.49
Kolk ljudi je dobilo plačo da so se odločali o teh barvah?
Odgovori
+1
2 1
proofreader
24. 04. 2026 13.38
Koliko minut bo od prijave do vzleta, to je edino pomembno.
Odgovori
+3
4 1
Spijuniro Golubiro
24. 04. 2026 13.33
Ni gnara
Odgovori
+2
2 0
Colgate
24. 04. 2026 13.32
Čehi v japonkah se že veselijo
Odgovori
+7
7 0
Posteni
24. 04. 2026 13.53
Teli helikopterji niso namenjeni njim.kokrkol
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
24. 04. 2026 13.32
Za ta denar bi lahko imeli 4 reševalne helikopterje
Odgovori
+0
4 4
slayer2
24. 04. 2026 13.26
Da ju bodo Rusi lažje sestrelili 😂😂😂
Odgovori
-3
2 5
Colgate
24. 04. 2026 13.33
@slayer LOL, helikopterja bosta za medicinsko pomoč
Odgovori
+2
3 1
Lucas Grof
24. 04. 2026 13.24
Še helikopter navija za Celje 💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙
Odgovori
+7
8 1
JohannDoe
24. 04. 2026 13.18
Ti zdravniki, reševalci in gradbeniki nimajo nobene veze, to so samo preoblečeni domobranci in janšisti. Če rečejo dobri politiki, da bo optimalno za prevoz, potem bo optimalno. Če reče Zoki da bo kanalizacija skozi izvir čistila in filtrirala pitno vodo, potem jo bo. Če reče, da bo sežigalnica zdravila pljučne bolezni v zaprti kotlini, potem bo tudi to tako.
Odgovori
+4
4 0
jank
24. 04. 2026 13.14
Kot da bi ga naročili v SDS. Zagotovo se bodo za v SDS zahvalil Golob ovi vladi za pozornost.
Odgovori
+5
7 2
kita 1111
24. 04. 2026 13.13
To gre za ukrajino bosta njihove barve
Odgovori
+2
6 4
Peni Stojanović
24. 04. 2026 13.13
ja fajn, se zastojn fure za cipcaparje pa bo se bl fajn
Odgovori
+2
2 0
proofreader
24. 04. 2026 13.10
Lepo, barve SDS.
Odgovori
+10
10 0
mertseger
24. 04. 2026 13.05
Zakaj pa napis policija če bosta HNMP?
Odgovori
+0
2 2
JohannDoe
24. 04. 2026 13.21
Zakaj se Urška vozi s Falconom na Dunaj, če je bil pa kupljen za vojsko, da bo prevažala ranjence? Veš, imamo mi eno morje zakajev v tej državi. Še sreča, da so na oblasti vedno za nekoga "naši", da se vedno delu populacije s tem ni treba ukvarjat.
Odgovori
+1
2 1
