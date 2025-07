Nova imena, za katera so v NSi preverjali, ali jim Policija prisluškuje

Potem ko so kriminalisti zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic ovadili štiri nekdanje in sedanje člane Knovsa iz vrst NSi, se v javnosti pojavljajo nova imena lastnikov telefonskih številk, za katere je Knovs po izbruhu afere Dars preverjal, ali jim Policija prisluškuje. Med imeni je tudi predsednik uprave SDH Žiga Debeljak, ki sprva sploh ni vedel, da je njegova številka na seznamu.

Prisluškovanje FOTO: POP TV icon-expand

Po poročanju portala N1 je šlo za komunikacije med vidnimi člani NSi, ki naj bi jih Policija odkrila na telefonu Valentina Hajdinjaka. V začetku meseca so na PU Maribor na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo proti štirim osebam. Gre za Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Ovadba naj bi se nanašala na nenapovedan nadzor članov Knovsa na GPU novembra leta 2023. Takrat naj bi Tonin in Žakelj preverjala, ali Policija prisluškuje kateri od telefonskih številk, ki sta jih s seboj prinesla na seznamu. V nadzoru naj bi bila še Teodor Uranič iz Svobode in Predrag Baković (SD), ki pa o podrobnostih seznama nista vedela ničesar, poroča portal. Medtem naj bi komunikacija o ugotovitvah nadzora potekala v skupini na kriptirani aplikaciji. V korespondenci naj bi bilo več članov NSi, tudi tisti, ki sploh niso člani komisije. Ti pa seveda ne bi smeli imeti dostopa do informacij.

Kongres stranke NSi FOTO: Bobo icon-expand

Že oktobra 2023 smo razkrili ozadje o sumih kartelnega dogovarjanja, podkupovanja, korupcije in prirejanja javnih razpisov na Darsu. Skupina Knovsa pa je šla v nenapovedan nadzor na GPU 7. novembra 2023, torej le dobrih 14 dni po izbruhu afere. Skupina Knovsa naj bi preverjala tudi telefonske številke oseb, ki pobude za to same sploh niso dale. Med njimi naj bi bil poleg predsednika in člana uprave SDH Žige Debeljaka tudi Janez Tomšič. Oba sta za to, da sta se znašla na seznamu, izvedela šele, ko ju je Policija povabila na pogovor. Na SDH smo se obrnili z vprašanjem, kako predsednik uprave komentira razkritja, vendar so v odgovoru zapisali, da ne morejo posredovati nikakršnih informacij. "Predlagamo, da se obrnete na KNOVS. SDH sicer redno sodeluje z različnimi telesi DZ, s KNOVS pa do sedaj ni imel nikakršnega sodelovanja."