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Aleš Primc imenovan za vršilca dolžnosti direktorata za demografijo

Ljubljana, 24. 07. 2026 08.29 pred 1 uro 3 min branja 25

Avtor:
STA
Aleš Primc

Vlada je na dopisni seji opravila več imenovanj na ministrstvih. Andreja Koprivca je imenovala za v. d. generalnega sekretarja ministrstva za pravosodje. Za v. d. generalnega direktorja direktorata za demografijo je imenovala Aleša Primca, direktorat za lokalno samoupravo pa bo kot v. d. generalnega direktorja vodil Marka Drofenik.

Vlada je na predlog ministra za pravosodje s 5. avgustom Andreja Koprivca imenovala za v. d. generalnega sekretarja ministrstva za pravosodje, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 4. februarja 2027. Za položaj generalnega sekretarja je bil predhodno objavljen posebni javni natečaj, na katerega ni prispela nobena prijava, ponovljen posebni javni natečaj pa je bil preklican. Ministrstvo za pravosodje bo ponovno sprožilo natečajni postopek.

Za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za demografijo v ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve je imenovala Aleša Primca, in sicer od 1. avgusta do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 31. januarja 2027.

Aleš Primc
Aleš Primc
FOTO: Bobo

Marka Drofenika so imenovali za v. d. generalnega direktorja direktorata za lokalno samoupravo v ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Drofenik prevzema vodenje novoustanovljenega direktorata s petkom, in sicer do imenovanja novega generalnega direktorja po izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje do 23. januarja 2027.

Vlada je Darka Trajanova z današnjim dnem razrešila s položaja generalnega direktorja direktorata za prometno politiko v ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter s petkom za vršilko dolžnosti generalnega direktorja imenovala Suzano Tajnik. Funkcijo bo opravljala do imenovanja novega generalnega direktorja po izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje do 23. januarja 2027, so navedli na ministrstvu.

Za vršilko dolžnosti generalne direktorice direktorata za mednarodno pravo in multilateralo je imenovala Anito Pipan, in sicer od 1. avgusta do imenovanja novega generalnega direktorja , vendar najdlje do 31. januarja 2027. Matjaža Longarja pa je imenovala za v. d. generalnega direktorja direktorata za politične in varnostne zadeve od 1. avgusta do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar najdlje do 31. januarja 2027.

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Avgusta Rebiča za zastopnika pacientovih pravic za kranjsko območje Nacionalnega inštituta za javno zdravje za mandatno dobo petih let, in sicer od 24. julija 2026 do 23.julija 2031, so navedli na ministrstvu za zdravje

Tejo Batagelj, Jasno Humar in Mirando Groff Ferjančič pa je vlada razrešila kot člane predstavnikov delodajalcev za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb v skupščino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Namesto njih je za preostanek mandata, do 22. oktobra 2029, za nove člane imenovala Heleno Kujundžić Lukaček, Miho Mihiča in Anamarijo Mežan.

Vlada je izdala soglasje ministru za zdravje Tadeju Ostrcu za opravljanje dopolnilnega dela, in sicer za opravljanje strokovne zdravniške dejavnosti, konkretno za delo s pacienti na področju stomatologije v Zobozdravstvenem zavodu Vergina, vendar ne več kot osem ur skupnega tedenskega obsega dopolnilnega dela, so še zapisali na ministrstvu za zdravje.

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KOMENTARJI25

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SpamEx
24. 07. 2026 09.52
Najbrž bo več potrošil kot sproduciral. Sam strošek uglavnem
Odgovori
0 0
SpamEx
24. 07. 2026 09.46
Tale delal ne bo prav veliko. dežurni mešalec lufta
Odgovori
+3
3 0
rogla
24. 07. 2026 09.37
Ta položajev, ki si pozablja (si je) zapirati šlic ...
Odgovori
+4
4 0
rogla
24. 07. 2026 09.37
... polizanec ...
Odgovori
+3
3 0
zrela hruška
24. 07. 2026 09.34
o bog nam pomagaj?! 🤣🤣
Odgovori
+6
6 0
tech
24. 07. 2026 09.32
To ste se verjetno zmotili? Verjetno je bil imenovan za vršilca dolžnosti direktorata za demagogijo.
Odgovori
+7
7 0
Sir Oliver
24. 07. 2026 09.28
Vrhunski kader desnuharjev, direkt za k maši.
Odgovori
+12
12 0
Pajo_36
24. 07. 2026 09.27
Kaj se čudite? Če si naš, če se nam klanjaš, boš dobil vse. Pred volitvami so govorili, da je to korupcija, zdej pa sami to delajo, ker to tako je. Mešanje megle. Da bodo imeli ljudje več otrok ne pomaga, če jim daš jurja za rojstvo. Ampak vse drugo. Ampak spet, to je sam pravljica za narod. Kolk bo mel plače?
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+10
10 0
Uporabnik-1442225
24. 07. 2026 09.18
Samo še Rupar manjka, samo ga veliki vodja ne potrebuje več
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+13
13 0
Uporabnik-1442225
24. 07. 2026 09.16
Ta država se hočeš nočeš mora sesuti, posebej s Primci in podobnimi
Odgovori
+14
14 0
morjeblata
24. 07. 2026 09.16
Če bi tole prebral prvega aprila, bi bilo hecno. Danes se mi zdi le popolnoma abotno. Sem mislil, da so take nastavitve "sposobnih" izginile v 30ih letih prejšnjega stoletja, v nekih drugih sisitemih. Pa žal niso, vladajoča klika se jih je odločila replicirati, ker se jim očitno zdijo kot odlična ideja...
Odgovori
+15
15 0
joze5
24. 07. 2026 09.13
a ni bilo rečeno, da bodo zmanjšal javno upravo...
Odgovori
+11
11 0
Slovenska pomlad
24. 07. 2026 09.11
Gre to lahko še nižje!??
Odgovori
+17
17 0
Uporabnik-1442225
24. 07. 2026 09.13
Ne
Odgovori
+5
5 0
SLObunkeljn
24. 07. 2026 09.14
Lahko se kar pripravimo, da bo šlo še precej nižje.
Odgovori
+14
14 0
alien number 9
24. 07. 2026 09.08
še en pacient v vladnih vrsteh
Odgovori
+18
18 0
cirenij
24. 07. 2026 09.06
In tale Primc? Podn od podna!
Odgovori
+16
17 1
Uporabnik-1442225
24. 07. 2026 09.13
Ja celo življenje se pase
Odgovori
+12
12 0
cirenij
24. 07. 2026 09.06
Do kdaj bo narod, mi dovolili, da nas tako sankajo? Kaj bo čez 4 leta, če se ne zrušijo sami v sebe! In ti, zaprisežen Stevanovič jim držiš štango, proti vsem prejšnjim obljubam? Sram te bodi, da si Srb po poreklu! Sem nekdaj sodeloval s poštenimi, ki so držali besedo in nas krepko pogostili.
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+12
13 1
Nelevonedesno
24. 07. 2026 09.04
Sami sposobneži... Kam nas bo to pripeljalo???😡😡😡
Odgovori
+11
13 2
xybb
24. 07. 2026 09.03
Sigurno bo zahteval,da ima vsaka sl družina najmanj pet otrok on jih bo preživljal
Odgovori
+10
12 2
hamo1234
24. 07. 2026 08.55
Podn od podna.
Odgovori
+12
15 3
prognostik
24. 07. 2026 08.52
Kdaj bo vlada zamenjala samo sebe?
Odgovori
+15
18 3
mamma mia
24. 07. 2026 09.29
Ne bo treba.Jo bo narod odnesel iz parlamenta skozi glavna vrata.
Odgovori
+4
4 0
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