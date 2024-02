Nova infekcijska klinika: bomo ostali brez 70 evropskih milijonov?

Zgraditi je treba tudi predor do gastroenterološke klinike in postaviti transformatorsko postajo. Čas pa teče. Zato Dolinar poziva ministrstvo za zdravje: " Da pospešeno zagotovi vse potrebno, da bomo lahko odprli negovalno bolnišnico in vzpostavili delovanje gastroklinike. "

Šele potem bo lahko Kolektor Koling začel z gradnjo infekcijske klinike. Če ne bo zgrajena do konca junija 2026, bomo izgubili 70 milijonov evrov evropskega denarja. Nekdanja predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc zato opozarja: "Takega denarja pač ne mečeš stran in ga je treba porabiti, če smo ga že dobili odobrenega. Dvomim, da ima ta država toliko denarja, da lahko take projekte kar stran meče."

A če UKC poziva ministrstvo k ukrepanju, ministrstvo žogico vrača. Da je bil UKC tisti, ki je spremenil odločitev, zaradi česar je zdaj potrebna gradnja predora in prestavitev transformatorske postaje. " V ta namen je treba naknadno izdelati projekte in pridobiti posebno gradbeno dovoljenje za predor in transformatorsko postajo. Postopki za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja so v teku," nam pišejo z ministrstva.

Se pa nadaljuje prenova glavne stavbe kliničnega centra, a tudi tu so bile težave, zaradi katerih smo izgubili skoraj 50 milijonov evrov evropskega denarja. "Nismo povzročil niti dneva niti ure zamika glede končnega ali pa vmesnih rokov," ob tem pravi direktor izvajalca del, družbe GH Holding, Blaž Miklavčič.

Do zamude je prišlo, tako Miklavčič, zaradi spreminjanja odločitev UKC in ministrstva za zdravje, zanika pa, da zaradi dogovarjanj med njim in ministrstvom glede podražitve projekta za dobre štiri milijone evrov. Namesto z evropskim danes tako obnavljamo glavno stavbo UKC z državnim denarjem.