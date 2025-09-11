Slovenija
Nova izdaja Guinnessove knjige rekordov
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Slovenci imamo smučarske skakalce, ki letijo najdlje. Kolesarja, ki najhitreje prevozi tisoč kilometrov. Košarkarja, ki najhitreje vodi žogo, pa tudi največjo stavbo zgrajeno iz tulcev WC papirja. Vse te podatke najdemo v novi izdaji Guinnessove knjige rekordov. Guinnessova knjiga spodbuja k nenavadnim podvigom, prepoveduje pa rekorde, ki bi lahko škodovali ljudem, živalim ali okolju. Enkrat so se morali zavzeti celo za varnost kitar.
