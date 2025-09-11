Svetli način
Nova izdaja Guinnessove knjige rekordov

Ljubljana, 11. 09. 2025 20.36 | Posodobljeno pred 8 dnevi

Janez Usenik
Slovenci imamo smučarske skakalce, ki letijo najdlje. Kolesarja, ki najhitreje prevozi tisoč kilometrov. Košarkarja, ki najhitreje vodi žogo, pa tudi največjo stavbo zgrajeno iz tulcev WC papirja. Vse te podatke najdemo v novi izdaji Guinnessove knjige rekordov. Guinnessova knjiga spodbuja k nenavadnim podvigom, prepoveduje pa rekorde, ki bi lahko škodovali ljudem, živalim ali okolju. Enkrat so se morali zavzeti celo za varnost kitar.

Pikaponca
12. 09. 2025 10.13
In Goloba, ki vsak mesec pridela 300 milijonov izgube..
ODGOVORI
0 0
odpisani zasedli vlado
11. 09. 2025 21.42
+1
Pri meni so že davno dosegle Guinnesov rekord vse srbkinje in balkanke v sloveniji predvsem poročene,ker vsaka takoj reče "samo,da ne sazna muž".Ih,oh,ah,da,da,da.Hahahahaha
ODGOVORI
1 0
Pacient2
11. 09. 2025 21.28
+1
Imamo mi en k od ovce
ODGOVORI
1 0
