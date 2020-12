Nova izkušnja zabave v živo! OPTIMISTI

Premiera: 17. januar 2021 ob 20h. Prvaki gledališke, filmske, on-line in TV zabave LADO BIZOVIČAR, JANEZ HOČEVAR - RIFLE, GORAN HRVAĆANIN in SITI TEATER BTC v prvi slovenski interaktivni spletni komediji, ki je bila ustvarjena za izvajanje v času, ko ni teatra in ni komedije. Nova zabavna izkušnja za celo družino - družinska vstopnica le 12 evrov!

icon-expand Prva slovenska interaktivna spletna komedija OPTIMISTI FOTO: Sebastjan Oblak

Popularni komedijant, legendarni igralec - in Lado se srečajo na spletu. Na srečo niso sami, ampak v družbi čudovitega občinstva, ki jih s pomočjo čudes moderne tehnologije lahko spremlja v varnem zavetju domače televizije ali službenega računalnika. Gojko, Rifle in Lado si zadajo lahko nalogo: rešiti vse svoje in svetovne probleme – če se da, kar po spletu. Težava je seveda v tem, da imajo preveč dobrih idej in premalo samokritike – zato bodo potrebovali tudi vašo pomoč. To ni videokonferenca. To ni skype klic. To ni normalno! To je prva digitalna gledališka komedija pri nas, v kateri je vse mogoče in pri kateri je vsak sedež v prvi vrsti. - - - - -

TRIJE OPTIMISTI - EN DOGODEK - V ŽIVO - SKUPAJ "Ne bi si mogel zamisliti bojše družbe, kot sta Gojko in Rifle, za optimističen začetek leta 2021," pravi Lado, ki je znan po tem, da rad skače iz ustaljenih okvirjev in preizkuša nove formate, pa če se tukaj spomnimo le na megalomanski projekt Notpadu lajv?! v Stožicah, serijo TV-roastov Na žaru in Predstavo za vsako priložnost z zabavo presenečenja, ki gre čez vse meje. "Nikoli nismo bili izpostavljeni večjemu sr**ju in bili prisiljeni konzumirati toliko pesimizma. Razumljivo je, da ne moremo biti v gledališču, na koncertih, stadionih, a nobena naravna nadloga nam ne bo preprečil, da bi se imeli fajn in se režali skupaj. Poudarjam - SKUPAJ. Mogoče ne ravno v istem prostoru, vsekakor pa na istem dogodku, ob istem času, v živo. Ne le kot ustvarjalec, tudi kot gledalec pogrešam komedijo v živo, in na vse kriplje smo iskal način - in ga tudi našli, da bomo to spet lahko počeli."

NOVI USTVARJALNI IN POSLOVNI PRISTOPI Z "novo resničnostjo" in prilagajanjem nanjo ima tudi ekipa SiTi Teatra BTC zdaj že precej izkušenj. Korona jim je odplaknila pomladni del sezone, so pa zato poleti kulturno življenje v prestolnici popestrili s predstavami, koncerti in otroškim programom na novem prizorišču na prostem - SiTi Teater pod zvezdami. Tam sta med nastopala tudi Lado in Rifle, s katerima so ustvarili že cel kup hitov: Fotr, Star fotr, Čakalnica, Predstava za vsako priložnost ... "Danes so vrata gledališč žal zaprta, a to nas ne sme potisniti v pasivnost. Razmišljati moramo izven običajnih okvirjev našega ustvarjanja in se prilagoditi. Na Ladovo pobudo smo pristopili k nastajanju prve slovenske spletne komedije 'Optimisti', v kateri bosta ob njem nastopila še Rifle in Goran Hrvaćanin. Predstava je zasnovana izključno za uprizoritve v živo preko spleta. Take produkcije se pri nas ni lotil še nihče, zato predstavlja velik izziv za vse vpletene. Z njo želimo v času vsesplošne prepovedi prireditev ponuditi novo interaktivno izkušnjo zabave, ki bo iz varnega zavetja domače televizije ali službenega računalnika dostopna najširši publiki. Na dolgi rok pa morda predstavlja celo mejnik v slovenski industriji zabave", dodaja Ana Kajzer, direktorica SiTi Teatra BTC Ljubljana.

