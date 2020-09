Nova KBM pušča trajnostne odtise

Banka želi pri vsakem sponzorstvu ali donaciji s prejemnikom sredstev zgraditi pristen partnerski odnos. S svojo aktivno vlogo tako podpira projekte, posameznike, neprofitne organizacije, društva, zavode in klube na področju športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, humanitarnih projektov ter drugih družbeno koristnih dejavnosti. Sponzorirane projekte nadgrajuje s partnerskim sodelovanjem in spodbujanjem k trajnostno naravnanemu delovanju.

S svojo dolgoletno tradicijo delovanja in vpetosti v širše družbeno okolje je Nova KBM aktiven podpornik družbene odgovornosti, s čimer prispeva k višji kakovosti življenja in razvoja tako lokalnega kot nacionalnega okolja.

Nova KBM je že vrsto let generalni pokrovitelj številnih športnih klubov, dogodkov s področja umetnosti in kulture ter tekmovanj, poleg tega pa v skrbi za zdravje in ustrezen odnos do športa ter podpira tudi svoje zaposlene v okviru bančnega športnega društva.

Dobrodelne aktivnosti Nova KBM razvija tudi sama, pogosto pa se pridruži humanitarnim akcijam. Maja letos je banka postala močan člen družbeno odgovornega programa Veriga dobrih ljudi in z donacijo pomagala številnim družinam v Sloveniji, ki živijo pod pragom revščine. Prav tako je finančno podprla tudi vseslovenski projekt Botrstvo, ki nudi pomoč socialno ogroženim družinam. Nova KBM je ponosna tudi na svojo družbeno odgovorno vlogo v dobrodelnem združenju Koraki za korakce, Zavodu Mirno morje, Društvu za zdravje srca in ožilja ter drugih. V sodelovanju z ministrstvom za šolstvo je v času izbruha korona virusa priskočila na pomoč osnovnim šolam z donacijo 172 računalniških tablic, ki so jih prejeli otroci iz socialno ogroženih družin, ki jim sicer učenje na daljavo ne bi bilo omogočeno.

Kot finančna institucija nacionalnega pomena Nova KBM s svojimi finančnimi storitvami in produkti ter z odnosi, ki jih gradi s strateškimi deležniki, pomembno prispeva k rasti družbene blaginje. V Novi KBM so ponosni, da deležniki prepoznavajo njihovo korporativno kulturo, ki jo v banki gradijo in utrjujejo s pozitivnimi vrednotami, ki določajo njihova dejanja, odločitve in dobre prakse ter predstavljajo tudi njihovo blagovno znamko. Vrednote, ki ji usmerjajo, so: transparentnost in iskrenost, povezovanje najboljših ljudi, odličnost do strank, učinkovitost in inovativnost ter usmerjenost k ciljem.

