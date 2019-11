Nova knjiga o Melanii Trump s še neobjavljenimi fotografijami iz rane mladosti

Nova knjiga o ameriški prvi dami, v njej pa do zdaj še neobjavljene zgodbe in fotografije Melanie Trump iz rane mladosti, ko je še živela v Sloveniji. Avtor je fotograf Nino Mihalek, ki je Melanio opazil na Poljanski cesti v Ljubljani, ko je graciozno in sproščeno hodila po pločniku. Povabil jo je k sodelovanju in Melania je malce zadržano privolila v takojšnje testno fotografiranje.