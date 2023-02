Nova knjiga slovenske astrologinje, ki je napovedala pandemijo

V intervjuju, objavljenem v reviji Suzy, je predvidela krizo, ki bo sprožila upadanje borznih tečajev, začetek svetovne recesije v februarju 2020 ter tudi možnost hujše epidemije. Dejala je, da bo večja kriza v marcu 2020 vplivala na ves svet. Dogajanje je povezala s Kitajsko in ZDA. V svojem angleškem blogu je konec leta 2019 napisala, da bo svetovno dogajanje v letu 2020 'nezaslišano in nepredstavljivo'. Vsaj en dogodek ali proces naj bi polnil naslovnice še leta kasneje.

Na Facebook strani Astrologija – Ema Kurent Ema svoje sledilce skoraj vsakodnevno obvešča o tekočem dogajanju na nebu, ki ga povezuje z dogajanji na Zemlji. Komentira vse od vremena, politike in trendov do vrtnih opravil, ki jih lahko, tako trdi, učinkoviteje opravljamo, če sledimo gibanju Lune. Napovedovanje oziroma predvidevanje ključnih dogodkov tako v Sloveniji kot v svetu pa ni edino, kar ponuja bralcem. Gre predvsem za nasvete, kako učinkovito izkoriščati čas skladno z gibanji nebesnih teles.

Ema zase pravi, da je znanstvenica, saj svoje napovedi utemeljuje z realnimi, izmerljivimi gibanji nebesnih teles. Že trideset let deluje kot osebna astrološka svetovalka, učiteljica, pisateljica, raziskovalka in mednarodna predavateljica. Predavala je že na treh kontinentih in njena dela so prevedena v angleščino, španščino, kitajščino in ruščino, za Slovence pa že od leta 2005 vsako leto napiše Lunin vodnik, knjigo na kar 352 straneh, ki jo tudi letos lahko kupite v vseh trafikah, trgovinah Mercator, Tuš, Interspar, na večjih Petrolovih črpalkah, v večjih knjigarnah, v spletni trgovini buca.si in še marsikje, lahko pa se odločite tudi za nakup spletne verzije, ki jo dobite na spletni strani www.emakurent.com .

Kaj torej vsebuje Lunin vodnik 2023? Začne se s člankom Svet v 2023, globalno prognozo za Slovenijo in svet. Sledijo mesečni horoskopi vsa znamenja. 'Ljudje to želijo, ne morem se izogniti pisanju horoskopov,' pravi Ema, 'vendar morajo vedeti, da osebno prognozo za posameznike lahko izdela le šolan astrolog na osnovi točnih rojstnih podatkov - torej uro in minuto ter kraj rojstva - s pomočjo katerih se locirajo pozicije planetov, unikatne za tisti kraj in čas, kar je osnova za branje rojstnih danosti in usode.'

A pojdimo nazaj k Luninemu vodniku. Osrednji del knjige je dnevni koledar, ki vas ne vodi le skozi datume, ampak ima za vsak dan in celo za vsako uro dneva naveden Lunin ritem in energijske spremembe, ki vplivajo na vreme, počutje, priložnosti in podobno, tako da si sestanke, nakupe, zmenke in razna druga opravila lahko načrtujete tako, da bodo kar najbolj uspešni. Drugače rečeno: če boste upoštevali nasvete, boste prihranili čas in denar, vaši sestanki bodo zanesljiveje sklepčni in vaši zmenki še bolj romantični. Tako Ema, pritrjujejo pa ji tisoči, ki njen vodnik uporabljajo že dolga leta.