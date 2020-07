Nova koča na Okrešlju bo sodobna, kdaj bo zgrajena, odvisno od financ

Če bo vse po sreči, bodo Frischaufov dom na Okrešlju, ki je lani zgorel zaradi napake na električni napeljavi, začeli graditi julija. Trenutno delavci rušijo ostanke starega objekta, v zasilni koči pa planinci lahko dobijo čaj ali kavo. Kdaj bo koča pod streho in kdaj bo zaživela v polni meri, je odvisno predvsem od financ.

Delavci na Okrešlju trenutno pripravljajo teren – rušijo ostanke pogorele koče – da bodo čim prej lahko začeli graditi novo. To bo takoj, ko Planinsko društvo Celje Matica (PD Celje), ki je lastnik koče, dobi gradbeno dovoljenjene. Predsednik društva Brane Povše upa, da bo to še julija letos. "Do zdaj smo uredili gradbišče in postavili začasno kočo, ki bo namenjena delavcem in zasilni oskrbi planincev. Dobiti je možno kavo in čaj," je pojasnil in dodal, da so si pospešeno prizadevali izdelati projektno dokumentacijo, ki jo je pripravila projektna hiša Kultivator iz Celja.

icon-expand Na Okrešlju rušijo ostanke pogorele koče. FOTO: Brane Povše

Ob tem so uredili klopi in mize iz porabljenih starih palet na travniku pod kočo, kjer si obiskovalci lahko odpočijejo. Nova koča bo zgrajena po sodobnih kriterijih Nova koča bo stala na istem mestu, kot je stara, in bo približno enako velika. Od stare bo ostala le klet. "Ležišč bo imela nekaj manj, bo pa grajena po sodobnih kriterijih, torej bo bolj udobna. Kuhinja bo moderna, povečali bomo tudi pomožne prostore,"je razložil Povše, ki računa, da bo koča letos pod streho, če bo šlo vse po načrtih. "Nadaljevanje pa je seveda odvisno predvsem od financ," je dodal. Izvajalca del trenutno še nimajo. So pa prostovoljci že do zdaj veliko pomagali, jih je pohvalil Povše in še povedal, da so pomoč ponudili tudi pri gradnji, in sicer pri transportu ter prenosu gradbenega materiala.

icon-expand Zasilna, začasna koča na Okrešlju, kjer se planinci lahko okrepčajo s čajem ali kavo. FOTO: Brane Povše

Nekaj denarja za gradnjo so dobili od zavarovalnine, del sredstev obljubila država Ob tem PD Celje intenzivno išče donatorje in sponzorje. "Zbrano imamo slabo polovico denarja," je zatrdil predsednik društva. Po njegovih besedah jim je del sredstev obljubila tudi država. "Če bo ta denar prišel do nas, potem smo tako rekoč že na konju," si obeta. Koča na Korošici, ki jo je ogenj uničil oktobra 2017 in prav tako sodi pod okrilje PD Celje, pa bo morala počakati. "Gradnja dveh koč bi bila v visokogoru ne samo finančno, ampak tudi logistično prehud zalogaj za naše društvo," je strnil Povše.

icon-expand Požar je dom na Okrešlju uničil v celoti. FOTO: Planinska zveza Slovenije, Rock Ošep