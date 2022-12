Košarica v Sloveniji najcenejša, z novim letom uvajajo novost

Kaj je pokazal osmi popis košarice osnovnih živil v Sloveniji in tretji v tujini? Košarica osnovnih živil se je znova pocenila, prav tako pa je v primerjavi z Avstrijo, Italijo in Hrvaško tudi najcenejša. Kmetijska ministrica Irena Šinko verjame, da bi bile cene, če popisov ne bi izvajali, višje. Zato bodo s temi nadaljevali tudi v novem letu, ko pa bodo uvedli tudi novost - spremljanje cen ponudnikov, ki izdelke tržijo prek spleta. Ministrica pa je povedala, da so med popisi zaznali tudi več kršitev trgovcev, ki so želeli akcijske cene prikazati kot osnovne.

V tem tednu je bil znova izveden nov popis košarice osnovnih živil, v katerem so primerjali maloprodajne cene prehranskih proizvodov med posameznimi trgovci v Sloveniji in tujini. Rezultate osmega popisa v Sloveniji in tretjega v tujini in nekatere ugotovitve popisovalcev med opravljanje dela, je predstavila kmetijska ministrica Irena Šinko.