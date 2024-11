100 najbogatejših Slovencev ima skoraj 10 milijard evrov, na vrhu sprememba

100 najbogatejših Slovencev ima pod palcem skoraj 10 milijard, razkriva lestvica najpremožnejših za leto 2024, ki jo pripravljajo pri reviji Finance Manager. Med stoterico najpremožnejših so letos štirje novinci in osem povratnikov. V primerjavi z lani je sprememba tudi na samem vrhu, kamor se je lani uvrstila družina Lah. Rekordno visoko na lestvici je tudi najbogatejši slovenski športnik.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Stoterica najbogatejših Slovencev je z 9,97 milijarde evrov ocenjenega premoženja najpremožnejša doslej. Posledično se je zvišala tudi meja za uvrstitev na lestvico, ta je za kar osem milijonov evrov višja kot lani in znaša 43,1 milijona evrov. Pri reviji Finance Manager so tokrat sicer našteli približno 200 posameznikov, ki imajo premoženje večje od 20 milijonov evrov. 1. Iza Sia Login in Samo Login – vsak po 414 milijonov evrov

Iza Sia Login in Samo Login FOTO: POP TV icon-expand

Na vrhu lestvice sta letos znova Iza Sia Login in Samo Login. Obogatela sta s prodajo deleža v podjetju Outfit7, ki razvija zabavne aplikacije, tudi znamenitega govorečega mačka Toma. Loginova sta se pred tremi leti ločila, zato sta na lestvici s polovičnim deležem vsak posebej. Kupnino od prodaje podjetja Outfit7 so pri reviji prilagodili za 20-odstotno inflacijo, zato je premoženje pri vsakem od njiju ocenjeno na 414 milijonov evrov. Pri oceni premoženja pri reviji sicer opozarjajo: "Ob več kot 30-odstotni rasti nepremičnin v triletnem obdobju in več kot 50-odstotni donosnosti delnic na ljubljanski borzi namreč težko vztrajamo pri tem, da najuspešnejši slovenski podjetniki ne zmorejo (vsaj) ohranjati kupne moči svojih milijonov. Če bi v minulih letih vedeli za takšen razplet inflacijske zgodbe, predvsem da bo v zadnji etapi vodila v tako veliko rast vrednosti naložb, bi že prej zvišali vrednost ocenjenega premoženja. A si tega nismo upali tudi zato, ker smo bili pod vtisom poka obvezniškega balona in s tem povezanih nevšečnosti pri plemenitenju (oziroma ohranjanju vrednosti) premoženja." 3. Jure Knez – 360 milijonov evrov

Jure Knez FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Knez je soustanovitelj trboveljskega Dewesofta, razvijalca programske opreme za merilno tehnologijo in zbiranje podatkov. Vse od ustanovitve leta 2000 Dewesoft niza večje prihodke, tudi lani, ko je skupina ustvarila 103,5 milijona evrov prihodkov ob 36-odstotni EBIT dobičkovni marži. Letos so mu oceno premoženja zvišali na 360 milijonov evrov, kar je za 177 milijonov več kot lani. S tem je naredil največji skok na lestvici in se prvič uvrstil med pet najbogatejših Slovencev. 4. Vesna in Dari Južna – 345 milijonov evrov

Dari Južna FOTO: Bobo icon-expand

Južnova sta ustanovila borznoposredniško družbo Perspektiva, nato sta s prevzemom družbe za upravljanje Vizija v portfelj dobila še druga podjetja. V lasti imata gradbeno podjetje CGP, Tiskarno Novo mesto, Lisco, desetino Petrola in še nekaj drugih naložb. Njuno premoženje je ocenjeno na 345 milijonov evrov. 5. Družina Šešok – 340 milijonov evrov

Dušan Šešok FOTO: Bobo icon-expand

Družina Šešok ima med drugim v lasti skupino Iskra. Predsednik uprave je Dušan Šešok, v lastništvo sta vstopila tudi njegova sinova Klemen in Matija. Letos so jim premoženje zvišali za 26 odstotkov in ga ocenili na 340 milijonov evrov. 6. Družina Lah – 326 milijonov evrov Igor Lah je lani zasedel prvo mesto, letos so mu premoženje zaradi manj dobičkonosnega poslovanja Steklarne Hrastnik znižali za 15 odstotkov na 326 milijonov evrov. Je soustanovitelj družbe za upravljanje Divida. Sklade je večkrat združeval in razdruževal ter iz njih postopno iztiskal male delničarje. Leta 2015 je lastništvo razdelil med družinske člane. 7. Igor Akrapovič – 253 milijonov evrov

Igor Akrapovič FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Leta 1991 je ustanovil podjetje Akrapovič, ki izdeluje izpušne sisteme za motocikle in avtomobile ter titanove ulitke. Oceno premoženja so mu letos zvišali za 19 odstotkov, in sicer na 253 milijonov evrov. 8. Marko Pistotnik – 252 milijonov evrov Skupaj z Izo Sio Login in Samom Loginom je zasnoval podjetje Outfit7, premoženje je povečal s prodajo svojega deleža. Premoženje so mu letos ocenili na 252 milijonov evrov. 9. Ivo in Anastasia Taja Boscarol – 249 milijonov

Ivo Boscarol FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Na repu deseterice najbogatejših sta oče in hči Boscarol, Ivo in Anastasia Taja. Ivo je leta 1997 ustanovil podjetje Pipistrel, ki proizvaja ultralahka motorno-jadralna letala, jadralna letala s pomožnim motorjem in letala na električni pogon. Leta 2022 je podjetje prodal ameriškemu Textronu. Četrtinska lastnica Boscarolovih podjetij je bila še njegova hči Anastasia Taja. Premoženje so jima ocenili na 249 milijonov evrov. 10. Joc Pečečnik – 240 milijonov evrov

Joc Pečečnik FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Obogatel je z razvojem igralniških naprav. Junija 2022 je prodal svoj delež v družbi Interblock, ki se ukvarja z razvojem, prodajo in oddajo elektronskih igralnih avtomatov v najem. Višina kupnine ni bila javna. Letos so njegovo premoženje ocenili na 240 milijonov evrov. 10. Boštjan Bandelj – 240 milijonov evrov

Boštjan Bandelj FOTO: Damijan Žibert icon-expand

Bandelj je ustanovitelj in direktor podjetja Belektron, ki trguje z emisijskimi kuponi oziroma dovolilnicami za izpuste ogljikovega dioksida, ki jih je izdala EU. Je tudi tretjinski lastnik energetskega podjetja NGEN. Lani je bil na lestvici najbogatejših Slovencev na četrtem mestu, letos zaključuje deseterico z 240 milijoni evrov. Športniki na lestvici Košarkarju Luki Dončiću so premoženje ocenili na 105 milijonov evrov, kar je 31 milijonov več kot lani. Letos je tako pristal na 22. mestu, kar je nova najvišja uvrstitev športnika na lestvici najbogatejših Slovencev.

Luka Dončić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Njegov nekdanji reprezentančni kolega Goran Dragić, ki je pred kratkim zaključil svojo športno kariero, je pristal na 44. mestu, njegovo premoženje so ocenili na 69,4 milijona evrov.

Goran Dragić FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Vratar Jan Oblak je s premoženjem, ki so ga ocenili na 47,6 milijona evrov, na 85. mestu, hokejist Anže Kopitar pa s 45,3 milijona evrov ocenjenega premoženja na 93. mestu.

Jan Oblak FOTO: Luka Kotnik icon-expand