Nova letalska bomba pri Globokem: deaktivacija načrtovana za nedeljo

Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) so bombo in njeno okolico zavarovali, sedaj pa skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Občino Radovljica intenzivno pripravljajo aktivnosti za njeno odstranitev.

Pri kraju Globoko v radovljiški občini so delavci vodnogospodarskega podjetja med deli v strugi reke Save, podobno kot že konec avgusta, ta torek odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Gre za 213-kilogramsko angleško letalsko bombo GP 500 Mk IV.

Deaktivacija je načrtovana to nedeljo in bo potekala po podobnem postopku kot dekativacija prve bombe, ki so jo uspešno izvedli prav tako na nedeljo, 6. septembra. V intervenciji bodo sodelovale vse pristojne službe, ki bodo do 9. ure zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, kot tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zaporo zračnega prostora in letališča Lesce med 9. in 13. uro.

Za zagotovitev varnosti ljudi bo območje evakuacije v radiju 400 metrov od lokacije bombe, kjer sicer ni stanovanjskih objektov. Na razdalji med 400 in 600 metrov, kjer so deli naselij Globoko, Mišače in Dobro Polje, pa bo območje zaklanjanja v zaprtih prostorih, prepoved vstopa na območje in prepoved prometa. Navedeni ukrepi bodo veljali med 9. in 13. uro. O začetku in koncu intervencije bodo gasilci obveščali s sirenami in glasovnimi napravami na svojih vozilih.

Prebivalce obveščajo, da je do nadaljnjega gibanje v bližini železniškega mostu omejeno. Glede nedeljske intervencije pa bodo vsi krajani omenjenih naselij v petek v poštne nabiralnike prejeli podrobne informacije in natančna navodila.

Pri odstranjevanju prve bombe je bila možnost uspešne deaktivacije prednjega vžigalnika zaradi njegove poškodovanosti ocenjena na 50 odstotkov. Kljub temu sta pripadnika Državne enota za varstvo pred NUS bombo uspela deaktivirati. Pri tej bombi en vžigalnik manjka, drugi pa je v dobrem stanju, zato strokovnjaki načrtujejo uspešen zaključek že v prvi fazi deaktivacije. Temu bo sledilo uničenje detonatorjev na mestu najdbe.

Na območju železniškega mostu v Globokem naj bi bilo še več neeksplodiranih letalskih bomb. Most je bil namreč ob koncu druge svetovne vojne strateško pomemben za umik nemške vojske, zato so ga zavezniki 5. aprila 1945 uničili. V akciji je sodelovalo 96 letal, ki so na območje mostu skupaj odvrgla od 250 do 350 bomb. Strokovnjaki ocenjujejo, da je neeksplodiranih ostalo skoraj deset odstotkov bomb, kar pomeni, da se jih na območju lahko nahaja še med 25 in 30.