Nova letalska povezava: z ljubljanskega letališča neposredno na Tenerife

Nova linija potnikom prinaša še več možnosti za udobna potovanja na Kanarske otoke brez prestopanja ter dodatno bogati ponudbo letov z ljubljanskega letališča, so sporočili iz upravljavca ljubljanskega letališča Fraport Slovenija.

"Neposredna letalska povezava med Ljubljano in Tenerifi je dodaten korak k večji letalski povezljivosti Slovenije in slovenskim potnikom odpira nove možnosti za potovanja, tudi v zimskem obdobju," je ob odprtju povezave povedal v. d. generalnega direktorja direktorata za letalski in pomorski promet na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Srečko Janša.

Podpredsednik za upravljanje mreže letalskih povezav pri AirBalticu Mantas Vrubliauskas pa je dodal, da z neposredno povezavo med Ljubljano in Tenerifi širijo svojo mrežo letov iz Slovenije ter dopolnjujejo obstoječe povezave z Rigo in Gran Canario. "Nova linija bo potnikom olajšala načrtovanje zimskega oddiha na enem najbolj priljubljenih sončnih otokov. Lete bomo izvajali ob potnikom prijaznih urah s sodobnimi letali airbus A220-300," je povedal.