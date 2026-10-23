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Slovenija

Nova letalska povezava: z ljubljanskega letališča neposredno na Tenerife

Ljubljana, 23. 10. 2026 17.06 pred 55 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA L.M.
airBaltic

Latvijska družba AirBaltic širi ponudbo neposrednih letov z Letališča Ljubljana na Kanarske otoke. Poleg leta na Gran Canario bo potnikom odslej na voljo tudi povezava s Tenerifi. Nova linija, s katero je bil AirBaltic uspešen na razpisu infrastrukturnega ministrstva za večjo letalsko povezljivost, bo na voljo enkrat tedensko ob petkih.

Nova linija potnikom prinaša še več možnosti za udobna potovanja na Kanarske otoke brez prestopanja ter dodatno bogati ponudbo letov z ljubljanskega letališča, so sporočili iz upravljavca ljubljanskega letališča Fraport Slovenija.

"Neposredna letalska povezava med Ljubljano in Tenerifi je dodaten korak k večji letalski povezljivosti Slovenije in slovenskim potnikom odpira nove možnosti za potovanja, tudi v zimskem obdobju," je ob odprtju povezave povedal v. d. generalnega direktorja direktorata za letalski in pomorski promet na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Srečko Janša.

Podpredsednik za upravljanje mreže letalskih povezav pri AirBalticu Mantas Vrubliauskas pa je dodal, da z neposredno povezavo med Ljubljano in Tenerifi širijo svojo mrežo letov iz Slovenije ter dopolnjujejo obstoječe povezave z Rigo in Gran Canario. "Nova linija bo potnikom olajšala načrtovanje zimskega oddiha na enem najbolj priljubljenih sončnih otokov. Lete bomo izvajali ob potnikom prijaznih urah s sodobnimi letali airbus A220-300," je povedal.

Letališče Ljubljana
Letališče Ljubljana
FOTO: Bobo

Da AirBaltic širi svojo prisotnost na Letališču Ljubljana, so zadovoljni tudi v Fraportu Slovenija. Poslovodni direktor Jürgen Deischl je dejal, da latvijski prevoznik s tem odgovarja na veliko povpraševanje potnikov po privlačnih možnostih za potovanja skozi vse leto. "Naš cilj je jasen: ljubljansko letališče želimo uveljaviti kot letališče prve izbire v regiji ter potnikom zagotavljati odlično povezljivost, širok nabor destinacij in brezhibno potovalno izkušnjo," je dodal.

Letališče Ljubljana v zimsko sezono, ki se začenja v nedeljo, vstopa po uspešnem poletnem obdobju. V prvih devetih mesecih letos je prek njega potovalo 1,4 milijona potnikov, kar je 15,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

V času zimskega voznega reda, ki bo veljal do konca marca 2027, bo potnikom na voljo 22 neposrednih povezav, ki jih bo zagotavljalo 18 letalskih prevoznikov. Ob novi povezavi AirBaltica s Tenerifi bo med novostmi tudi nova linija Easyjeta do londonskega letališča Luton. Razvoj mreže neposrednih povezav se bo nadaljeval v poletni sezoni 2027, ko so predvideni novi leti v Berlin, Bruselj, Düsseldorf ter New York, so še napovedali v Fraportu.

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kokicas
23. 10. 2026 18.03
Nemcem prodali in sedaj jim pomagamo da služijo. Pa to ne neverjetno. Pa cene napihnjene da komaj kdo pristane. Rabimo turistične destinacije da nekam gremo slovenci ne pa preplačujemo karte in lete tujcem
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+1
1 0
windskiper
23. 10. 2026 17.42
pa tudi ljubljansko letališče je v tujih rokah, naj nemci oz. fraport fincirajo in pospešujejo povezljivost....
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-1
0 1
windskiper
23. 10. 2026 17.40
A v teh butalah še kdo uporablja možgane? ministrstvo z davkoplačevalskim denarjem sofinancira odliv denarja iz države...namesto da zazenejo Mariborsko letališče za nizkocenovnike in pripeljejo turiste z denarjem v Slovenijo, oni finacirajo tujo kompanijo, da vozi Slovence zapravljat denar v tujino...res narobe svet
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+0
1 1
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