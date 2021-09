Nova letalska povezava: trikrat tedensko iz Ljubljane v Dubaj in nazaj

Letalski prevoznik Flydubai je vzpostavil novo redno letalsko povezavo med Dubajem in Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana. Gre za povezavo, za katero so si na ljubljanskem letališču prizadevali skoraj 10 let, ključna pa je tudi zaradi dobre povezljivosti z Azijo in Oceanijo, ki jo ponuja Dubaj. Na današnjem prvem letu je v Slovenijo pripotovalo okoli 100 potnikov, v Dubaj pa jih je odletelo okoli 80.

Prevoznik Flydubai bo lete zagotavljal trikrat tedensko, opravljal jih bo z letalom Boeing 737 max in tako potnikom iz Slovenije prvič ponudil neposredno letalsko povezavo z Združenimi arabskimi emirati. Lete bo izvajal pod skupno oznako z družbo Emirates, s čimer bo potnikom omogočil enostavno nadaljevanje letalskih potovanj preko vozlišča v Dubaju.

icon-expand Potniki bodo leteli z letalom Boeing 737 FOTO: Damjan Žibert

Kot je na današnji novinarski konferenci pred prihodom prvega letala iz Dubaja na brniško letališče povedal poslovodni direktor Fraporta Slovenija, ki upravlja z letališčem, Zmago Skobir, zgodovina pogajanj za vzpostavitev povezave z Dubajem s Flydubai oziroma njenim lastnikom Emirates sega v leto 2012. Odtlej je na to temo potekala vrsta pogovorov in sestankov, med ključnimi za vzpostavitev povezave pa je bila tudi sklenitev sporazuma o letalskem prometu med državama. Kot je izpostavil glavni izvršni direktor družbe Flydubai Ghaith Al Ghaith, so bili vlada, agencije in letališče zelo vztrajni pri prepričevanju o pomenu in potencialih povezave med Dubajem in Ljubljano. Zato so se odločili, da povezavo preizkusijo, čeprav so nekatere sosednje države že neposredno povezane z Dubajem. Višji podpredsednik komercialnega oddelka pri Flydubai Jeyhun Efendi je pojasnil, da so v to regijo začeli leteti že pred desetimi leti z vzpostavitvijo povezave z Beogradom. Sledile so še druge povezave, v četrtek so ponovno vzpostavili tudi med epidemijo prekinjeno povezavo z Zagrebom, ki je ne vidijo kot konkurenčno, temveč kot komplementarno povezavi z Ljubljano. Kot je povedal Al Ghaith, je zaradi Expa sedaj pravi čas za vzpostavitev novih povezav. Prepričan je, da bo povezava, ki je zaenkrat zagotovljena v zimskem voznem redu, obstala tudi naprej. Verjame, da ima povezava velik potencial. Slovenija je namreč privlačna s turističnega vidika, Dubaj pa je poleg tega še letalsko vozlišče z več kot 200 destinacijami. Med drugim je vstopna točka za različne eksotične kraje.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Z zasedenostjo letov in rezervacijami so zaenkrat zadovoljni. Na današnjem prvem letu je v Slovenijo pripotovalo okoli 100 potnikov, v Dubaj, kjer se z epidemijo covida-19 spopadajo z visoko precepljenostjo in pogostim testiranjem, pa jih je odletelo okoli 80. Najnižje cene povratne letalske karte so se začele pri 280 evrih, zaradi zasedenosti pa so se že dvignile na okoli 400 evrov. Prihod družbe Flydubai je zelo pomemben dogodek v smislu povezljivosti Slovenije tako z Dubajem kot tudi širše, je poudaril Skobir. "Azija in Oceanija sta prek Dubaja najmanj tako dobro dosegljivi kot prek Istanbula," je pojasnil. Verjame, da bodo Slovenci, ki so doslej, ker ni bilo te povezave, odhajali na druga bližnja letališča, odslej leteli z Brnika. Prav tako računa na potnike iz Avstrije in Italije. "Za letalsko industrijo sta zadnji dve leti zelo čudni. Sedaj se vidi luč na koncu predora in ta povezava prihaja prav v času, ko se potovanja znova zaganjajo," je dejal Efendi. Nove povezave pa je vesel tudi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič. Kot je poudaril, je Slovenija prav v tem težkem in zahtevnem obdobju prišla do boljših povezav.