Nova mala avtocestna počivališča: wi-fi, električni polnilci in videonadzor

Za prenovo manjših počivališč so se na Darsu odločili zaradi potreb uporabnikov, nam je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi Marjan Koler. Potrebe po "enoviti in celoviti izboljšavi" malih počivališč so na Darsu sicer predvideli že leta 2009. Oprema in infrastruktura na malih počivališčih sta stari in dotrajani, ponekod tudi uničeni. Počivališča so tudi pomanjkljivo sanitarno in komunalno opremljena, prav tako so bile klopi in mize zaradi dotrajanosti že skoraj neuporabne.

"Počivališča, ki še niso bila obnovljena, so stara kot je star avtocestni odsek, saj se v veliki večini počivališča uredi za takojšnje obratovanje skupaj z gradnjo in predajo avtocestnega odseka prometu. Mala počivališča so v okviru vsebinske ureditve (leta 1997) imela le nameščeno urbano opremo in postavljene sanitarne objekte s komunalno infrastrukturo," je pojasnil.