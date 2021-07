V Mariboru se ponašajo s pametnim košarkarskim igriščem Goran Dragić. To je drugo takšno igrišče v državi in prvo v vzhodni Sloveniji. In to pridobitev so tudi temu primerno otvorili. Igrišče so seveda tudi preizkusili, pa ne le košarkarski as Goran Dragić, pač pa tudi številni drugi – od mladih košarkarjev, do mestne oblasti in nogometašev.

