Nova medena afera: v medu odkrili sledi prepovedanih antibiotikov

Slovenski čebelarji so čebelam dajali prepovedane antibiotike, je pokazal notranji nadzor v podjetju Medex. Ugotovitve je potrdila Uprava za varno hrano, v podjetju pa so morali uničiti skoraj tri tone medu svojih dobaviteljev. A ob novi aferi, podobni tisti izpred štirih let, ko so v medu našli sledi prepovedanih pesticidov, se znova postavlja vprašanje, zakaj UVHVVR javnosti ni obvestila.

Za nov primer 'medene afere', ki se je zgodil že pred enim letom, nismo izvedeli od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo raslin (UVHVVR) ali ministrstva, temveč od enega od čebelarjev. Uničili več kot tri tone medu V podjetju Medex so namreč v medu odkrili prepovedane antibiotike, ki so ga čebelam dodajali slovenski čebelarji, tako na UVHVVR kot na ministrstvu pa zagotavljajo, da kontaminirani med ni prišel na prodajne police in do slovenskih potrošnikov. Dodajajo, da po njihovih izračunih dodatne količine tudi niso šle med uporabnike preko, denimo, sive ekonomije.

Slovenski čebelarji so čebelam dajali prepovedane antibiotike, je pokazal notranji nadzor v podjetju Medex. FOTO: Dreamstime

Trije antibiotiki, ki so jih odkrili v medu, se med drugim uporabljajo za zdravljenje različnih okužb pri ljudeh - sečil, dihal in celo lymske borelioze. "V hrani pa nimajo kaj početi," so jasni na Infekcijski kliniki in v Komisiji za smiselno porabo antibiotikov.

Gre za antibiotike oksitetraciklin, trimethoprim in sulfomono methoxin, ki so prepovedani povsod po Evropi. Količine so bile vse prej kot majhne - onesnaženega je bilo skoraj tri tone medu, grešniki pa kar trije slovenski čebelarji, dva sta med oddala skupaj. Direktorica Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo raslin (UVHVVR) Andreja Bizjakpojasnjuje:"Gre za 26 sodov medu. 2,2 toni v enem in za 931 kilogramov v drugem primeru." Sporne substance naj bi odkrili, še preden je med prišel do potrošnikov Natanko 20 let je v Sloveniji in Evropi dajanje antibiotikov čebelam najstrožje prepovedano. Po odrejenem posebnem nadzoru sta verjetni dve možnosti, kje so čebelarji substance dobili, pravi Bizjakova: "Do antibiotikov so prišli ali s tem, da so bila namenjena drugim živalskim vrstam ali pa so jih nabavili v tujini."

Potrošniki se ob številnih aferah v zadnjem času - spornem avstrijskem in poljskem mesu in žveplanih čevapčičih - upravičeno sprašujemo, ali res vemo, kaj jemo in ali je nadzor nad živili ustrezen. Hrana pride namreč najprej na trg, šele nato z notranjimi in inšpekcijskimi nadzori ugotavljajo, ali je tudi varna.

Čebelarska zveza je za dogajanje vedela in čeprav uporabo antibiotikov najostreje obsojajo ter zagotavljajo, da imajo do tega po besedah predsednika čebelarske zvezeBoštjana Noča"absolutno stoprocentno ničelno toleranco", umirjajo, da ni razloga za preplah. Sporne substance v medeni snovi naj bi pravočasno odkrili, še preden je med sploh prišel v kozarce in v trgovine. "Imamo zelo dobro kontrolo, ker ta med, ki bi lahko bil problematičen ni nikoli prišel na police in ga ni bilo možno kupiti," sporočajo s čebelarske zveze. Čebelarji zaradi prekrška prejeli kazni Ob tem Bizjakova znova odločno pojasnjuje, da niso ničesar prikrivali: "Nič ni ostalo pod preprogo, mi obveščamo vedno, ko tvegano živilo doseže potrošnike."

Iz Medexa so nam sporočili, da so opravili tri ločene analize. Eno maja, eno junija in eno avgusta.

Dodaja še, da imajo potrdila o uničenju vsega spornega medu. Prepričani so, da čebelarji, glede na število družin ter količino iztočenega in izdanega medu, niso mogli pridelati kaj dosti več medu, ki bi preko prodaje na drobno prišel med ljudi.

Gre za prekršek, zato so čebelarjem izrekli kazni. Sumijo pa, da so se z dodajanjem antibiotika skušali izogniti hujšim obolenjem čebel oziroma "so jih uporabljali za preprečevanje hude gnilobe." Gre za snovi, ki v telesa čebel nikakor niso mogle preiti z rastlin ali kakorkoli drugače, še pritrdijo na UVHVVR, kjer za tako početje opravičila preprosto ne najdejo. Eden izmed čebelarjev: Zmešali so med treh čebelarjev Z dvema izmed treh čebelarjev, ki naj bi dodajali antibiotike, smo uspeli govoriti, oba pa trdita, da v njunem medu ni bilo dodatkov. Eden izmed njiju, čebelar Jure Justinek, je spregovoril pred kamero. Pravi, da se mu je zgodila krivica, ker je Medex več vzorcev testiral hkrati in da kasnejše analize niso pokazale vsebnosti antibiotikov. Še več, trdi, da Medex njegov med nemoteno kupuje dalje.

Bizjakova znova odločno pojasnjuje, da niso ničesar prikrivali: "Nič ni ostalo pod preprogo, mi obveščamo vedno, ko tvegano živilo doseže potrošnike."