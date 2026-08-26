Določbe o vplivnežih črtali, na RTV namesto uprave generalni direktor

Ena od ključnih rešitev predloga zakona o medijih je prenova sistema finančnih podpor medijem, pri čemer se poudarja financiranje ustvarjanja programskih vsebin v javnem interesu, zlasti kulturnih in umetniških vsebin. Ob tem je predvidena odprava zakonsko določene obvezne višine sredstev za ta namen. Ukinili bi tudi možnost financiranja nevladnih organizacij v javnem interesu na področju medijev ter financiranja razvoja novih programskih vsebin, oblik in orodij za novinarsko delo oziroma doseganje novih občinstev, pri čemer se sredstva usmerjajo v neposredno izvajanje medijske dejavnosti ter ustvarjanje in razširjanje medijskih vsebin v javnem interesu, piše v povzetku predloga.

Štiričlansko upravo bi nadomestili z generalnim direktorjem. FOTO: Bobo

Ohranili pa bi možnost financiranja digitalnega prehoda tiskanih medijev in digitalnih medijev, vendar ne več kot zakonsko obveznost, temveč kot možnost, ki se bo izvajala glede na potrebe medijskega trga in javnofinančne zmožnosti države. Iz sistema finančnih podpor bi izključili medije, povezane v programske mreže, saj da je namen proračunskih sredstev za medije predvsem spodbujanje medijskega pluralizma, uredniške neodvisnosti in samostojne produkcije vsebin. Prav tako načrtujejo prenos pristojnosti za oceno koncentracij na medijskem trgu na nacionalnega medijskega regulatorja, Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS). Določbe o razkrivanju dejanskega lastništva medijev pa bi popravili, tako da se kot dejanski lastnik lahko navede le fizična oseba.

Določbe o vplivnežih

Črtali bi določbe o vplivnežih in prekrškovne sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih.

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