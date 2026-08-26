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Slovenija

Določbe o vplivnežih črtali, na RTV namesto uprave generalni direktor

Ljubljana, 26. 08. 2026 20.11 pred 26 minutami 2 min branja 8

Avtor:
STA N.L. +1
Vplivneži

V novi medijski zakonodaji bodo vladajoči črtali določbe o vplivnežih. Tem je prejšnja vlada naložila strožja pravila, denimo glede označevanja oglasov. Nova kulturna politika pravi, da mora zakon primarno urejati medije. Predlagajo črtanje sankcij za spodbujanje sovraštva v medijih – z argumentom, da je to že urejeno v kazenskem zakoniku. Ukinili bi financiranje nevladnih organizacij na področju medijev. Financiranje digitalnega prehoda tiskanih medijev naj bi ohranili, vendar ne več kot zakonsko obveznost. Velike načrte imajo tudi glede RTV. V predlogu zakona o RTV navajajo spremembe v strukturi vodenja javnega zavoda. Znova bi ga vodil generalni direktor, ki bi ga potrdil sedemčlanski nadzorni svet. Pri čemer bi vlada imenovala kar šest od sedmih nadzornikov.

Ena od ključnih rešitev predloga zakona o medijih je prenova sistema finančnih podpor medijem, pri čemer se poudarja financiranje ustvarjanja programskih vsebin v javnem interesu, zlasti kulturnih in umetniških vsebin. Ob tem je predvidena odprava zakonsko določene obvezne višine sredstev za ta namen.

Ukinili bi tudi možnost financiranja nevladnih organizacij v javnem interesu na področju medijev ter financiranja razvoja novih programskih vsebin, oblik in orodij za novinarsko delo oziroma doseganje novih občinstev, pri čemer se sredstva usmerjajo v neposredno izvajanje medijske dejavnosti ter ustvarjanje in razširjanje medijskih vsebin v javnem interesu, piše v povzetku predloga.

Štiričlansko upravo bi nadomestili z generalnim direktorjem.
Štiričlansko upravo bi nadomestili z generalnim direktorjem.
FOTO: Bobo

Ohranili pa bi možnost financiranja digitalnega prehoda tiskanih medijev in digitalnih medijev, vendar ne več kot zakonsko obveznost, temveč kot možnost, ki se bo izvajala glede na potrebe medijskega trga in javnofinančne zmožnosti države.

Iz sistema finančnih podpor bi izključili medije, povezane v programske mreže, saj da je namen proračunskih sredstev za medije predvsem spodbujanje medijskega pluralizma, uredniške neodvisnosti in samostojne produkcije vsebin.

Prav tako načrtujejo prenos pristojnosti za oceno koncentracij na medijskem trgu na nacionalnega medijskega regulatorja, Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS). Določbe o razkrivanju dejanskega lastništva medijev pa bi popravili, tako da se kot dejanski lastnik lahko navede le fizična oseba.

Določbe o vplivnežih

Črtali bi določbe o vplivnežih in prekrškovne sankcije za spodbujanje nasilja ali sovraštva v medijih.

O RTV

Predlog novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) pa prenavlja sistem vodenja, upravljanja in nadzora zavoda. Dosedanji svet RTVS bi preoblikovali nazaj v programski svet, ki ga je RTVS nekoč že imela, sedanji finančni odbor pa bi znova nadomestil nadzorni svet. "Štiričlanska uprava se nadomešča z generalnim direktorjem kot enotnim poslovodnim organom, kar zagotavlja jasnejšo odgovornost za poslovanje in razvoj javnega zavoda," je zapisano v predlogu zakona.

Iz postopkov imenovanja članov programskega sveta se sicer v celoti umikajo državni organi, so dodali, sestava nadzornega sveta pa "temelji predvsem na strokovnih kompetencah s področij medijev, prava, javnih financ, gospodarstva, računovodstva in korporativnega upravljanja".

Prehodne določbe predvidevajo, da z dnem uveljavitve tega zakona, če bo sprejet, prenehajo mandati članov sveta RTVS, članov finančnega odbora ter predsedniku in članom uprave.

Spreminja se tudi ureditev financiranja narodnostnih programov in glasbene produkcije, pri čemer se ohranja obveznost državnega financiranja teh dejavnosti kot dela javne službe, odpravlja pa se zakonska vezanost višine sredstev na vnaprej določene odstotke rtv-prispevka, ki ga predlog novele še vedno predvideva.

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DasaizDalasa
26. 08. 2026 20.40
RTV je za mlado generacijo nekaj kar nikoli ne uporabijo. Potrebna je posodobitev zakonov.
Odgovori
0 0
MasteRbee
26. 08. 2026 20.38
RTV nacionalnega pomena? Vedno manj je teh vsebin in še te doseže samo penziče.
Odgovori
0 0
MasteRbee
26. 08. 2026 20.36
Prispevek plačuje vsak elektro priključek. Kdo pa gleda, posluša RTV? Mlajši zelo malo.
Odgovori
+0
1 1
MasteRbee
26. 08. 2026 20.33
Si je pa RTV s svojo pristranskostjo sama žaga vejo. Sto procentno je tam marsikaj za počistit, ki se ne bo kar samo.
Odgovori
-1
0 1
ReAnDa
26. 08. 2026 20.28
Kar igrajte se ...
Odgovori
+2
2 0
Lux_43
26. 08. 2026 20.23
V predlogu zakona o RTV navajajo spremembe v strukturi vodenja javnega zavoda. Znova bi ga vodil generalni direktor, ki bi ga potrdil sedemčlanski nadzorni svet. Pri čemer bi vlada imenovala kar šest od sedmih nadzornikov. - - - Vučićeva Srbija prihaja ! Bravo SDS, bravo Stevanović. A nismo totalitarnem sistemu rekli 1991 ne? Če ga uvajamo, hočem socialistično titovo Jugoslavijo, kjer bi imeli dostop do stanovanj in bi razni Mijići sedeli v zaporu !
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+8
9 1
janez horvat
26. 08. 2026 20.28
Kaj smo pa dobili na RTV z Golobovim čiščenjem janšistov? Forbicija!
Odgovori
-2
1 3
biggie33
26. 08. 2026 20.19
Urbanija se vrača na RTV, levaki pa v jok in na drevo..
Odgovori
-4
4 8
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