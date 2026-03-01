Nova metoda za rekonstrukcijo sprednje križne vezi

Nenaden zasuk ali zaustavitev, ob tem pa glasen pok, močna bolečina, oteklina in omejena gibljivost, stabilnost kolena. Ker je vse več ljudi telesno aktivnih, v zadnjih letih strmo narašča število poškodb sprednjih križnih vezi. Je pa odslej tudi v ljubljanskem kliničnem centru na voljo eden najbolj sodobnih kirurških pristopov zdravljenja, rekonstrukcija s ploščatim namesto klasičnim valjastim presadkom, ki bolj posnema naravno anatomijo in biomehanske lastnosti križne vezi.