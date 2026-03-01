Naslovnica
Nova metoda za rekonstrukcijo sprednje križne vezi

Ljubljana, 01. 03. 2026 10.05 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Tjaša Dugulin
Poškodba kolena

Nenaden zasuk ali zaustavitev, ob tem pa glasen pok, močna bolečina, oteklina in omejena gibljivost, stabilnost kolena. Ker je vse več ljudi telesno aktivnih, v zadnjih letih strmo narašča število poškodb sprednjih križnih vezi. Je pa odslej tudi v ljubljanskem kliničnem centru na voljo eden najbolj sodobnih kirurških pristopov zdravljenja, rekonstrukcija s ploščatim namesto klasičnim valjastim presadkom, ki bolj posnema naravno anatomijo in biomehanske lastnosti križne vezi.

