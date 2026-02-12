Nova metoda za zdravljenje razširjene aorte v UKC Ljubljana

Poseg so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana v decembru opravili na treh bolnikih, v kratkem pa bodo operirali še tri, je danes na novinarski konferenci pojasnil strokovni direktor kirurške klinike Ivan Kneževič. Ocenil je, da bodo v prihodnje z novo metodo operirali okoli 20 ali 30 bolnikov na leto.

Po njegovih besedah gre za revolucionarno metodo zdravljenja, saj trajno preprečuje širjenje in diletacijo aorte ter s tem povezano okvaro zaklopke in življenjsko nevarno raztrganino aorte. S posegom se prepreči nadaljnje širjenje aorte, trenutno pa ga izvajajo v 15 državah na svetu in približno v 50 bolnišnicah, je pojasnil.

Pri bolnikih pred operacijo najprej naredijo slikanje prsnega koša s kontrastom in slike pošljejo podjetju v Veliki Britaniji, ki po meri izdela mrežico, ki jo kirurgi med posegom vstavijo in ovijejo okoli aorte, je orisal kardiovaskularni kirurg Matija Jelenc.

Poseg je po njegovih besedah namenjen bolnikom z normalno delujočo aortno zaklopko z največ blagim puščanjem zaklopke, ki imajo premer prsne aorte okoli 50 milimetrov. Za bolnike z okvaro zaklopke in premerom nad 55 milimetrov so primerni drugi posegi. Med prednostmi posega je izpostavil tudi, da ta poteka brez zunajtelesnega krvnega obtoka in z majhno izgubo krvi, zato večinoma ni potrebe po transfuziji.