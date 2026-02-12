Naslovnica
Slovenija

Nova metoda za zdravljenje razširjene aorte v UKC Ljubljana

Ljubljana, 12. 02. 2026 18.02 pred 3 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Novinarska konferenca o peronalizirani zunanji opori za aorto

Na kirurški kliniki UKC Ljubljana so za bolnike z razširjeno aorto uvedla novo, kirurško manj invazivno metodo zdravljenja in sicer peronalizirano zunanjo oporo za aorto. Bolniki po posegu ne potrebujejo dodatne terapije z zdravili, imajo bistveno boljšo kakovost življenja ter zmanjšano tveganje za zaplete, so danes pojasnili strokovnjaki.

Več videovsebin
  • Pacient o novi metodi za zdravljenje razširjene aorte
    00:42
    Pacient o novi metodi za zdravljenje razširjene aorte
  • Kirurg o novi metodi za zdravljenje razširjene aorte
    00:53
    Kirurg o novi metodi za zdravljenje razširjene aorte

Poseg so v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana v decembru opravili na treh bolnikih, v kratkem pa bodo operirali še tri, je danes na novinarski konferenci pojasnil strokovni direktor kirurške klinike Ivan Kneževič. Ocenil je, da bodo v prihodnje z novo metodo operirali okoli 20 ali 30 bolnikov na leto.

Po njegovih besedah gre za revolucionarno metodo zdravljenja, saj trajno preprečuje širjenje in diletacijo aorte ter s tem povezano okvaro zaklopke in življenjsko nevarno raztrganino aorte. S posegom se prepreči nadaljnje širjenje aorte, trenutno pa ga izvajajo v 15 državah na svetu in približno v 50 bolnišnicah, je pojasnil.

Pri bolnikih pred operacijo najprej naredijo slikanje prsnega koša s kontrastom in slike pošljejo podjetju v Veliki Britaniji, ki po meri izdela mrežico, ki jo kirurgi med posegom vstavijo in ovijejo okoli aorte, je orisal kardiovaskularni kirurg Matija Jelenc.

Poseg je po njegovih besedah namenjen bolnikom z normalno delujočo aortno zaklopko z največ blagim puščanjem zaklopke, ki imajo premer prsne aorte okoli 50 milimetrov. Za bolnike z okvaro zaklopke in premerom nad 55 milimetrov so primerni drugi posegi. Med prednostmi posega je izpostavil tudi, da ta poteka brez zunajtelesnega krvnega obtoka in z majhno izgubo krvi, zato večinoma ni potrebe po transfuziji.

Novinarska konferenca o peronalizirani zunanji opori za aorto
Novinarska konferenca o peronalizirani zunanji opori za aorto
FOTO: UKC Ljubljana

Bolnik ohrani lastno aorto in aortno zaklopko, zato ne potrebuje antikoagulantne terapije, ki preprečuje nastajanje strdkov, in ima manjšo nevarnost za okužbo. Bolniki lahko prav tako ohranijo svoj način življenja in se še naprej ukvarjajo s športom, ženske pa lahko po posegu zanosijo, je pojasnil.

Po besedah Urške Žerjav iz kliničnega oddelka za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok je nov poseg zahteven tudi z anesteziološkega vidika. Pred posegom je zato zelo pomembno dobro poznati vse korake in predvideti potek, zato že prej izvedejo "suh trening".

Kot je povedal Aleksander Kresal, ki je bil eden treh operiranih bolnikov, je moral pred posegom zaradi razširjene aorte opustiti svoj športni način življenja. Po posegu je hitro okreval in dva meseca po operaciji ponovno hodi v hribe in se ukvarja športom.

UKC Ljubljana aorta kirurgija zdravljenje srce
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ina5785
12. 02. 2026 20.32
Kako me takšne novice osrečijo! ČESTITAM VAM! To je dokaz kako DOBRO je naše JAVNO zdravstvo!
Odgovori
0 0
bonzay
12. 02. 2026 18.38
Čestitke dr. Kneževič in ekipa
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
