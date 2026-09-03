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Nova moč oddaje 24UR

Ljubljana, 03. 09. 2026 09.48 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
POP TV
Žiga Podkrižnik

Leja Hrovat, Lara Miklavčič, Žiga Podkrižnik in Laura Gomboc so četverica nove generacije novinarjev, ki v oddajo 24UR prinaša nov pogled in svež način poročanja.

"Na okrepitve uredništva 24UR smo izjemno ponosni. Ekipi se pridružujejo štirje mladi ljudje, ki sodijo v sam vrh svoje generacije novinarjev. Vsi že dobro poznajo televizijsko novinarstvo: Lara Miklavčič in Leja Hrovat se ekipi pridružujeta po več letih študentskega dela v naši hiši, Žiga Podkrižnik in Laura Gomboc pa k nam prihajata z druge televizije," razlaga vodja uredništva 24UR, Metka Majer.

Od njih lahko pričakujete poročanja, javljanja, analize, vprašanja in ugotovitve, ki bodo svet odsevali tudi skozi oči nove generacije. "Generacije, ki drugače spremlja medije, drugače uporablja tehnologijo in marsikdaj tudi drugače razume svet okoli sebe. Prepričani smo, da se bomo zato od njih veliko naučili tudi mi. Da bomo skupaj kakšno stvar pogledali na novo, premaknili ustaljene poglede in širili obzorja," dodaja Majerjeva.

Ob preostali uredniški ekipi bo nad njihovim razvojem bdel tudi Miha Plementaš, ki je bil dolga leta pomemben del uredništva 24UR, po nekajletnem premoru pa se vrača na POP TV. Kot eden od dnevnih urednikov oddaje 24UR bo s svojimi izkušnjami, uredniškim pristopom in razumevanjem sodobnega televizijskega medija pomembna okrepitev naše ekipe.

"Njegov prihod je še posebej dragocen v času, ko se pripravljamo na eno največjih sprememb 24UR v zadnjih letih, in sicer na nov studio, ki bo konec leta prišel tudi v dnevne sobe naših gledalcev. Nov studio namreč za nas ni le nova scenografija in nova tehnologija. Pomeni tudi nove načine pripovedovanja zgodb, drugačne možnosti za novinarje in voditelje ter nadaljnji razvoj oddaje 24UR. In prav kombinacija novih pogledov mladih novinarjev ter izkušenj uredniške ekipe je tisto, s čimer želimo vstopiti v to novo obdobje," zaključuje Metka Majer.

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Vizita.si Rubrika Vizita v oddaji 24UR z novima voditeljicama
24ur.com Nova stalna rubrika znotraj 24UR
24ur.com Koliko časa so znani novinarski obrazi že del naše hiše?
24ur.com Prenovljena Vizita: Predstavljamo novi voditeljici
24ur.com Kateri trenutki so zaznamovali novinarja oddaje 24UR?
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