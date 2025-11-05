Svetli način
Nov bizaren hobi v Nemčiji: sprehajanje psa brez psa

Berlin, 05. 11. 2025

Melita Stolnik
V Nemčiji se kot požar širi nov trend – hobby dogging. Zdaj se zagotovo sprašujete, kakšna nova modna muha je to. Gre za sprehajanje psa, a brez psa. Hodite naokoli in v rokah držite povodec, pri tem pa si le domišljate, da je na koncu vrvice vaš hišni ljubljenec. Vse skupaj se je začelo kot šala. A je kmalu postalo del učnega programa za udeležence tečajev, tudi za morebitne bodoče lastnike psov, ki jih vodi pasja trenerka v manjšem mestecu v osrednji Nemčiji. A kot kaže, je to tudi bizaren hobi, ki dviguje obrvi ali riše nasmehe na obrazih naključnih mimoidočih.

