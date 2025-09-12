Svetli način
Slovenija

Rebernice morda kmalu znova prevozne tudi za osebna vozila

Vransko, 12. 09. 2025 13.09 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , L.M.
Dars preučuje možnost spremembe začasne prometne ureditve na odseku vipavske hitre ceste čez Rebernice, da bi bila ta v smeri Italije prevozna tudi za osebna vozila, je povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Ob tem je znova izpostavil nujnost vzdrževalnih del na avtocestnem omrežju, glede katerih so nekateri zaradi zastojev kritični.

S sprostitvijo odseka vipavske hitre ceste čez Rebernice za osebna vozila bi po Ribičevih besedah razbremenili regionalno cesto. "Videti moramo, ali je to mogoče ali ne. Dogovori že potekajo, morda bomo izvedli poskusno enodnevno sprostitev. Naša skrb je predvsem varnost, saj moramo v primeru nesreče vsem pristojnim službam omogočiti, da kraj dosežejo v najkrajšem času," je dejal v izjavi za medije ob robu današnjega tekmovanja v spretnosti manevriranja Darsovih plužnih vozil na Vranskem.

Na tem odseku vipavske hitre ceste namreč potekajo obsežna obnovitvena dela. Tovorni promet v smeri Italije zdaj poteka po enem pasu smernega vozišča proti Razdrtemu, tako da tranzit ni več preusmerjen na Fernetiče. Ves promet osebnih vozil je medtem preusmerjen na regionalno cesto, kar jezi lokalno skupnost.

Andrej Ribič
Andrej Ribič FOTO: A.K.

Gneča nastaja tudi na nekaterih drugih delih slovenskega avtocestnega omrežja. Kot je poudaril Andrej Ribič, je ob takšnem številu vozil na cestah ni mogoče preprečiti, kar dokazujejo tudi razmere v nekaterih drugih državah, denimo Nemčiji, kjer je zastojev še bistveno več.

Vzdrževalna dela so po njegovih besedah nujna, predvsem z varnostnega vidika. "Viadukt, ki ga obnavljamo v Slovenskih Konjicah, je v tako slabem stanju, da ga je treba podreti in na novo zgraditi. Ne bi rad videl, da se nam tukaj ponovi Genova," je dejal. V tem mestu na severu Italije se je namreč leta 2018 zrušil avtocestni viadukt, pri čemer je umrlo 43 ljudi.

Poletno obdobje povečanih zastojev se bo po Ribičevih besedah po tem koncu tedna sicer izteklo, saj se počitnice v Nemčiji končujejo. "Ta konec tedna še pričakujemo močneje povečan promet, predvsem zaradi Nemcev, ki se bodo vračali domov. Nato tako obsežnih težav kot poleti ne bo več," je dejal.

Vipavska hitra cesta
Vipavska hitra cesta FOTO: Dars

V želji po zmanjšanju zastojev je Dars na avtocestnih vpadnicah proti ljubljanskemu obroču in na obroču samem letos poleti uvedel dinamično upravljanje hitrosti. Sistem temelji na samodejnem pravočasnem zniževanju najvišje dovoljene hitrosti, kar omogoča večjo pretočnost prometa.

Kot je povedal Ribič, vozniki omejitev večinoma ne upoštevajo, kar bodo v sodelovanju s policijo skušali spremeniti. "Ko bomo poskušali voznike disciplinirati, da se bodo teh omejitev držali, sem prepričan, da se bo učinek pokazal tudi na tem področju," je dejal.

