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Slovenija

Nova odpuščanja v Steklarni Rogaška?

Rogaška Slatina, 30. 09. 2026 12.02 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
STA
Steklarna Rogaška

Steklarna Rogaška zaradi zahtevnih tržnih razmer in zmanjševanja povpraševanja načrtuje nadaljnje prilagoditve poslovanja, ki bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih, tudi v poslovni enoti Kozje. Končne odločitve še niso sprejete, saj s socialnimi partnerji poteka posvetovalni proces, so povedali v steklarni.

Vodstvo Steklarne Rogaška poudarja, da ostajajo tržne razmere zahtevne. Povpraševanje se po njihovih navedbah še naprej zmanjšuje in je pod načrtovanim, zato bodo potrebne nadaljnje prilagoditve poslovanja. Načrtovane spremembe bi lahko vplivale na do 70 zaposlenih. To je več od prvotno omenjenih 40 presežnih delavcev v kozjanskem obratu.

Družba je o tem obvestila socialne partnerje in začela posvetovalni proces. Končno odločitev bodo sprejeli po zaključku pogovorov, nadaljnje korake pa izvedli v skladu z zakonodajo, so dodali.

Steklarna Rogaška
Steklarna Rogaška
FOTO: Bobo

Kot so pojasnili, so spremembe povezane z dolgoročno strateško usmeritvijo poslovnega področja Vita v skupini Fiskars, ki se želi bolj osredotočiti na svoje jedrne dejavnosti. Proizvodnjo embalaže nameravajo prenesti na zunanje izvajalce, s tem bi po navedbah družbe lahko poenotili embalažo med različnimi blagovnimi znamkami. Na zunanjega izvajalca načrtujejo tudi prenos storitve varovanja.

Steklarna Rogaška, ki je del mednarodne skupine Fiskars Group in proizvaja kristalne izdelke, je februarja letos zaradi več kot 20-odstotnega upada povpraševanja na trgu prekinila delovna razmerja z 29 zaposlenimi. Marca je bilo zaradi dodatnega zmanjšanja povpraševanja iz Bližnjega vzhoda, povezanega z iransko krizo, brez dela še 25 delavcev.

Družba, ki zaposluje okoli 500 delavcev, je lani ustvarila 48,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, leto prej pa dobrih 43 milijonov evrov. Čisti dobiček je lani znašal 1,4 milijona evrov, kar je skoraj 380.000 evrov oziroma približno 37 odstotkov več kot leta 2024, je razvidno iz poslovnega poročila steklarne, objavljenega na Ajpesovih spletnih straneh.

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KOMENTARJI9

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
V.Sam
30. 09. 2026 14.00
Kje so obljube ministra za gospodarstvo in koalicije o veliki gospodarski rasti?
Odgovori
0 0
BBcc
30. 09. 2026 13.13
Gospodarska rast po Janševo.
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
30. 09. 2026 13.12
Najprvo zmanjšate število onih v pisarnah ki meglo mešajo
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
30. 09. 2026 12.38
Nova vlada rešuje kar se rešiti da. Poraz !
Odgovori
+3
4 1
Vera in Bog
30. 09. 2026 12.37
Levi kaj ste počeli 4 leta?
Odgovori
+1
3 2
BBcc
30. 09. 2026 13.15
To kar počne Janša zagotovo ne. Pod Svobodo se je brezposelnost še zmanjšala. Pod janšo se bo povečala.
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
30. 09. 2026 13.58
Zdrava firma ni zbolela čez noč. Nobena firma ne opeša v trenutku niti se ne pobere takoj. Zatečeno stanje je kakršno je in rezultaz zak kot je. Firmi ki diha na škrge noben pameten ne obesi novih obveznosti. Golobova vlada je to storila brez obotavljanja. Rezultate smo napovedovali pa so se v levici smejali. Kdor ne more tega izplačati naj zapre. To bodo tudi storili. En obrat v kozjem se bo zaprl. Delovno intenzivne panoge kjer je zaposlenih veliko ljudi tega ukrepa preprosto ne zmorejo preživeti. Ker sindikalisti, levičarji tega niso zmogli razumeti imam za njih predlog. Naj zdaj oni prevzamejo firmo in v praksi pokažejo da se to da. Če jim to tudi uspe jim bom začel verjeti. Zdaj imajo idealno priložnost da se izkažejo
Odgovori
0 0
Zglavo
30. 09. 2026 12.25
Nova vlada dela dobro.
Odgovori
+0
1 1
Smuuki
30. 09. 2026 12.17
Če bi lastništvo te tovarne za 1 cent dali trumpu bi tovarna cvetela. Ker ob vstopu v tovarno straši kip borisa kidriča ne spelje in ne spelje. Ob zadnjem obisku sem se moral obrniti proč da ne gledam tega krvoločneža
Odgovori
+2
4 2
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