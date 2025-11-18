Nova okrasitev prestolnice: 265.000 evrov in 50 kilometrov prazničnih luči

Ljubljana počasi dobiva bleščečo praznično podobo. Na Prešernovem trgu so včeraj že postavili smreko. Visoka je 18 metrov, težka pa štiri tone. Iz Medvod so jo, kljub slabemu vremenu, pripeljali s posebnim prevozom, v prihodnjih dneh pa bodo po Ljubljani postavili še devet smrek in jih okrasili s lučkami. Na najvišji smreki bo kar osem kilometrov lučk, prižgali pa jih bodo čez slaba dva tedna.

Praznične luči se bodo tradicionalno prižgale v petek pred prvo adventno nedeljo, pred prižigom pa bo tudi letos potekal kulturni program učencev Waldorfske osnovne šole, je na današnji redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića povedala namestnica direktorice Turizma Ljubljana Ana Lampič.

Naslov letošnje praznične okrasitve je V odnosu z razmerjem, njen avtor pa je Urban Modic. Glavno sporočilo je, da "smo lahko v odličnih odnosih tudi, če smo različni", je dejala Lampič. Praznično okrasitev Ljubljane bo mogoče spoznati na vodenih ogledih mesta in panoramski vožnji po Ljubljanici. Za okrasitev in osvetlitev mesta je letos namenjenih 265.000 evrov z DDV.

Po mestu bodo postavili tudi gozdičke 89 zelenih dreves, ki jih bodo po praznikih vrnili v naravo, k njihovi okrasitvi pa vabijo tudi meščane. V parku Zvezda bodo obešeni lampijoni, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci, praznično osvetljena pa bosta tudi Jakopičevo sprehajališče v Tivoliju in Mestna hiša. Lesene jaslice v naravni velikosti bodo stale na Ljubljanskem gradu. Z motivi praznične osvetlitve bodo odeti tudi turistični vlakec Urban in vozila Kavalir.