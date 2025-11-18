Svetli način
Slovenija

Nova okrasitev prestolnice: 265.000 evrov in 50 kilometrov prazničnih luči

Ljubljana , 18. 11. 2025 16.59 | Posodobljeno pred 22 minutami

A.K. , STA
Praznične luči bodo v Ljubljani prižgali 28. novembra okoli 17. ure. Že dopoldne bo na različnih lokacijah zaživel praznični sejem z darilno in gostinsko ponudbo. Mesto bo krasilo deset smrek, več kot 50 kilometrov prazničnih luči in več kot 800 svetlobnih teles. Tudi letos bo nebo nad prestolnico na silvestrovo razsvetlil petminutni ognjemet.

Ljubljana počasi dobiva bleščečo praznično podobo. Na Prešernovem trgu so včeraj že postavili smreko. Visoka je 18 metrov, težka pa štiri tone. Iz Medvod so jo, kljub slabemu vremenu, pripeljali s posebnim prevozom, v prihodnjih dneh pa bodo po Ljubljani postavili še devet smrek in jih okrasili s lučkami. Na najvišji smreki bo kar osem kilometrov lučk, prižgali pa jih bodo čez slaba dva tedna.

Prižig v petek pred prvo adventno nedeljo

Praznične luči se bodo tradicionalno prižgale v petek pred prvo adventno nedeljo, pred prižigom pa bo tudi letos potekal kulturni program učencev Waldorfske osnovne šole, je na današnji redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića povedala namestnica direktorice Turizma Ljubljana Ana Lampič.

Novoletna smreka v prestolnici
Novoletna smreka v prestolnici FOTO: Bobo

Nova praznična okrasitev

Naslov letošnje praznične okrasitve je V odnosu z razmerjem, njen avtor pa je Urban Modic. Glavno sporočilo je, da "smo lahko v odličnih odnosih tudi, če smo različni", je dejala Lampič. Praznično okrasitev Ljubljane bo mogoče spoznati na vodenih ogledih mesta in panoramski vožnji po Ljubljanici. Za okrasitev in osvetlitev mesta je letos namenjenih 265.000 evrov z DDV.

Po mestu bodo postavili tudi gozdičke 89 zelenih dreves, ki jih bodo po praznikih vrnili v naravo, k njihovi okrasitvi pa vabijo tudi meščane. V parku Zvezda bodo obešeni lampijoni, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci, praznično osvetljena pa bosta tudi Jakopičevo sprehajališče v Tivoliju in Mestna hiša. Lesene jaslice v naravni velikosti bodo stale na Ljubljanskem gradu. Z motivi praznične osvetlitve bodo odeti tudi turistični vlakec Urban in vozila Kavalir.

Preberi še Veseli december v Ljubljani: s kom se boste lahko poslovili od starega leta?

Program dopolnjujejo tudi čarobni gozd z ustvarjalnimi delavnicami v parku Zvezda, Miklavžev sprevod, sprevodi Ledene kraljice z žonglerskimi, čarovniškimi in akrobatskimi točkami, nastopi lajnarjev, pevskih zborov ljubljanskih osnovnih šol pred Mestno hišo, pet sprevodov dedka Mraza in predstave uličnih gledališč v sklopu festivala Ana Mraz na Krekovem trgu. Od 20. do 30. decembra bo v parku Zvezda stala tudi koča dedka Mraza.

Glasbeni program bo na petih prizoriščih. Ves december bodo na Pogačarjevem trgu koncerti popularne in narodnozabavne glasbe, med drugim bodo nastopili Rock Partyzani, Gadi in Mambo Kings. Na Novem trgu bodo med 15. in 25. decembrom med drugim nastopili Avtomobili in Eva Boto.

okrasitev ljubljana
Pokojninska reforma v Uradnem listu: kaj prinaša nova ureditev?

Prebivalci odrezanih vasi še čakajo na pomoč, poveljnik jasen: 'Do ljudi je treba priti'

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
18. 11. 2025 17.29
Vedno enako.
ODGOVORI
0 0
9876543
18. 11. 2025 17.27
+2
Joj, pa ne spet spermiji!
ODGOVORI
2 0
LukaS8
18. 11. 2025 17.19
+4
Modic. In že ko je izgledalo, da ne bo več Modic je ponovno Modic, sicer mlajši a vseeno, estetika je skoraj enaka. Kaj ko bi dali po 25+ letih še kakšnemu drugemo umetniku priložnost? Je očitno prišel v kompletu z Jankovićem
ODGOVORI
5 1
St. Gallen
18. 11. 2025 17.16
+5
Oglejte si enkrat lepo okrasen bozicni Luzern- ob jezeru....
ODGOVORI
5 0
krjola
18. 11. 2025 17.14
+3
spet te nagravžne Modicove lučke, ki nimajo veze z advetnim sporočilom...bedno ne in neokusno....važn da bo sinčku od Modica spet kapnilo na račun 20.000 + ojrov, za to grdo navešeno zlajnano šaro, ki nima veze z božičem...že 20 let gledamo to sranje....pa če bi imel tip vsaj nek okus in talent, ampak ga nima...pa tut fotr ga ni imel...
ODGOVORI
4 1
dober dan
18. 11. 2025 17.13
+3
tudi v Nemčiji so se začeli pripravljat na božične praznike. Na tisoče novih protiavtomobilskih ograj, da se malo zavarujejo pred kulturno obogatitvijo, ki so jo sabo prinesli migranti
ODGOVORI
3 0
Hc4life
18. 11. 2025 17.12
+2
Samo še trst ma gršo okrasitev od lj
ODGOVORI
3 1
Vera in Bog
18. 11. 2025 17.11
+1
Kdo bo pa brezdomce zrihtal?
ODGOVORI
2 1
Veščec
18. 11. 2025 17.28
3-je dobri možje.že komaj čakajo
ODGOVORI
0 0
