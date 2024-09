Novo šolsko leto in nova šola za učence v Kamniku

OGLAS

Projekt nove šole v Kamniku se je začel že pred 15 leti, oktobra 2021 pa se je začela gradnja in po manj kot treh letih je 537 učencev, med njimi 38 prvošolcev, dobilo nove šolske prostore, ki jih bodo nato obiskovali tudi učenci iz še štirih podružničnih šol. Nova šola, ki obsega dobrih 8000 kvadratnih metrov bruto uporabne površine, ima 32 učilnic in 18 kabinetov. Šola ima moderno opremo, od kinestetičnih miz do interaktivnih tabel. V učilnicah je veliko naravne svetlobe, posebnost zgradbe pa so amfiteatralne stopnice, ki pritlično avlo povezujejo s prvim nadstropjem

Zgradba je sestavljena iz A, B in C lamel, ki v tlorisu tvorijo črko U, vse lamele so vertikalno povezane z dvigalom in tako prilagojene tudi za pouk gibalno oviranih. Vodja gradbenega odbora je bil sicer nekdanji podžupan Bogdan Pogačar, ki je izpostavil kompleksnost konstrukcijskih elementov, med katerimi so glavni materiali armiran beton, jeklo in les. Šolo gradi 250 ton jekla za nosilno konstrukcijo, 5000 kubičnih metrov betona in 550.000 kilogramov armature. Investicija v novo šolo je stala 18,8 milijona evrov, od tega je dobra 2,3 milijona evrov zagotovilo ministrstvo za šolstvo. "Nova šola je z vidika zasnove, prostorov in opreme popolnoma prilagojena uporabi najsodobnejših pedagoških metod, uvršča pa se med šole z najboljšimi pogoji za učence v državi. Njena arhitekturna zasnova z razgledom do Kamniško-Savinjskih Alp prikazuje, da sodobna šola ni zaprt prostor, ampak je vključujoča, omogoča širino in možnosti za socializacijo," so na prvi šolski dan sporočili iz občine Kamnik.

