Nova parkirna ureditev ob jezeru Jasna: večje parkirišče odslej plačljivo

Manjše parkirišče ob Jasna Chalet Resort je po novem namenjeno brezplačnemu parkiranju za goste apartmarjev. Posebej označenih je 16 parkirišč za motoriste kot postanek pred ali po prihodu z Vršiča. Parkirišče bo s prilagojenim sistemom zapornic motoristom omogočilo prosto prehajanje.

Brezplačno parkiranje bo po predhodni najavi s klicem na recepcijo omogočeno tudi za invalide in družine z otroki s posebnimi potrebami.

Večje parkirišče pa je odslej zaprto z zapornicami, parkiranje pa je plačljivo. Plačilo je brezstično na parkomatu. prvih 10 minut parkiranja je brezplačnih, prva in druga ura pa staneta en evro. Vsaka nadaljnja ura znaša dva evra.

Omogočeno je tudi nočno parkiranje med 20. in 8. uro in je prav tako plačljivo, in sicer znaša osem evrov. Ob vstopu na parkirišče bodo obiskovalci prejeli parkirne kartice, ki jo bodo ob izhodu vrnili, le ta se bo vrnila v sistem in se bo ponovno uporabila. S tem načinom želijo še naprej slediti viziji zelene politike, ki jo vodita občino Kranjska Gora in Slovenska turistična organizacija.