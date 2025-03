Obupani lastniki praznih kampov ob Soči: To je žebelj v krsto našega turizma

Kajakaši so morali do lani za plovbo po Soči plačati tri evre na osebo, z novim kobariškim odlokom je ta cena lani narasla na 13 evrov, letos znaša 15,5 evra. Kajakaši, ki so bili tradicionalno najpomembnejši gostje predsezone, so Sočo zato lani bojkotirali, trend se nadaljuje.

"Se čudim, da lahko odlok ene lokalne skupnost, ene občine povzroči drugi tako veliko škodo in škoda na bovški predsezoni je zelo velika. Lani je bila evidentirana, medtem ko se letos bojim, da bo še večja," opozarja nekdanji bovški župan in dolgoletni turistični delavec Siniša Germovšek.

Kobariški župan Marko Matajurc odgovarja: "Glede na to, kakšno negativno kampanjo so lansko leto delali ponudniki in vsi, ki so se, ki se ukvarjajo s temi vodnimi športi na Soči, se vprašajmo, zakaj je bilo manj, če je bilo manj."

Ob tem poudarja, da so lani na Kobariškem našteli za 3,6 odstotka več nočitev kot leto poprej in da je odlok prestal tudi ustavno presojo. Meni še, da nižje cene v predsezoni ne bi privabile kajakašev. Nasprotno opozarja Germovšek, da turist v zameno za 15,5 evra dobi premalo in da odlok nima strokovnih temeljev. "Na potezi je po moje občina Bovec, ki mora aktivno in agilno zaščititi interese bovškega turizma," poudarja.

Lastnike športnih agencij pa predvsem jezi, da so bili dan pred sezono obveščeni, da bodo dovolilnice lahko kupovale le še fizične osebe, kar jim je sesulo pripravljene ponudbe.

"Se je nabralo ogromno denarja iz tega naslova, preko 800 000 evrov, ki ni bilo praktično vrnjeno nič v vstopno-izstopno mesta. S tem denarjem se gradijo druge investicije, kar smatramo tudi, da ni skladno z ustavo," na še eno težavo opozarja predsednik GIZ raftarjev dolina Soče Goran Kavs.

Kam so torej investirali 800 tisočakov? "Je bil lansko leto tudi ta urbani wc narejen, letos bo pač, je bilo v proračunu namenjenih 130.000 evrov za ureditev vstopno-izstopnega mesta na Trnovem, kar zadeva samega parkirišča. Žal občinski svetniki so bili nekateri takega mnenja in so vložili amandma, v katerem so denar umaknili," pravi Matajurc.

Edina pridobitev lanskega leta danes ni bila na voljo, pa tudi kajakaše smo na Soči iskali zaman.