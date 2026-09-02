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Slovenija

Nova podoba slovenskega športa: Kaj bodo v Los Angelesu nosili olimpijci?

Ljubljana, 02. 09. 2026 20.07 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Janez Usenik
Dresi za slovenske športnike

Podoba slovenskega športa se bo kmalu spremenila. Olimpijski komite je namreč z razpisom izbral novo ekipo oblikovalcev, ki bo oblekla slovenske olimpijce na naslednjih olimpijskih igrah v Los Angelesu čez dve leti. Slovenija bo po športnih dresih še bolj poenotena in prepoznavna. Osrednji simbol ostaja Triglav. Kaj pa barve?

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